Firma Corsair kojarzy się z akcesoriami i podzespołami komputerowymi, ale nie zamierza ona na tym poprzestawać – producent zaprezentował pierwszy w historii firmy monitor dla graczy. Czego możemy się spodziewać?

Premiera pierwszego monitora Corsair – to sprzęt dla graczy (ale nie tylko)

Mowa o modelu Corsair Xeneon 32QHD165, który ma zainteresować wymagających graczy. Oprócz ciekawego designu i wąskich ramek, producent postarał się o dobre parametry.

Konstrukcja wykorzystuje 32-calową matrycę IPS LED o rozdzielczości QHD (2560 x 1440 px). Zastosowany panel odświeża zawartość ekranu z częstotliwością do 165 Hz przy czasie reakcji 1 ms. Co ważne, możemy tutaj liczyć na zgodność ze standardem AMD FreeSync Premium oraz Nvidia G-Sync (G-Sync Compatible). Pozwala to osiągnąć płynniejszy obraz i minimalizuje efekt rozdzierania ekranu.

Warto dodać, że monitor cechuje się szerokimi kątami widzenia i świetnym odwzorowaniem barw (panel wykorzystuje technologię Quantum Dot, dzięki której zapewnia 100% pokrycie przestrzeni barw sRGB i Adobe RGB oraz 98% gamy DCI-P3). Cechy te szczególnie zainteresują twórców treści, którzy oczekują wierności kolorów. Co więcej, obsługa HDR400 zapewnia szeroki zakres jasności sprzyjający wysokiemu realizmowi scen zarówno bardzo ciemnych, jak i intensywnie oświetlonych.

Monitor Corsair Xeneon 32QHD165 zainteresuje też streamerów

Ciekawostką jest aluminiowa podstawa, która pozwala pozwala rozbudować monitor o nowe możliwości – taka funkcja szczególnie zainteresuje streamerów.

Na górze podstawki znalazł się standardowy gwint 1/4 cala, pasujący do takich systemów mocowania jak np. Elgato Multi Mount (można tutaj zainstalować np. kamerę, oświetlenie lub mikrofon, przy czym konieczne będzie dokupienie jeszcze adaptera do instalacji kamery i ramienia dla mikrofonu).

Xeneon 32QHD165 współpracuje z oprogramowaniem Corsair iCUE i Elegato Stream Deck, dzięki czemu można jeszcze lepiej scalić monitor z resztą sprzętu. Oprogramowanie iCUE pozwala na regulację wszystkich elementów sterujących na ekranie, co sprawdzi się np. przy przechodzeniu między grami, filmami i pracą. Co więcej, konfigurację można dostosować nawet za pomocą pojedynczego dotknięcia przycisku na Elgato Stream Deck lub ekranie dotykowym iCUE NEXUS.

Do dyspozycji oddano dwa wejście HDMI 2.0 i jedno DisplayPort 1.4. Oprócz tego przewidziano po dwa porty USB 3.0 typ A i typ C, które umożliwiają podłączanie wielu urządzeń gamingowych i streamingowych jednocześnie. Dodatkowym atutem jest solidna i elegancka podstawa z aluminium z systemem organizacji kabli. Konstrukcja pozwala też na regulację położenia ekranu (pochylenie od -5° do 20° oraz regulację wysokości w zakresie 100 mm). Przy użyciu punktów mocowania VESA 100 można też łatwo zamontować sprzęt na ścianie lub dodatkowym ramieniu.

Kiedy Corsair Xeneon 32QHD165 trafi do sprzedaży?

Monitor Corsair Xeneon 32QHD165 został wyceniony na 799 euro i początkowo będzie dostępny wyłącznie w internetowym sklepie producenta. Wiemy jednak, że w Polsce sprzęt pojawi się najpóźniej do końca listopada bieżącego roku. Klienci mogą liczyć na 3-letnią gwarancję (w tym program „zero tolerancji dla martwych pikseli”).

