Firma AOC nie zapomina o wymagających graczach. W ofercie producenta właśnie pojawiły się trzy nowe monitory z serii Agon PRO, które powinny spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów – sprzęt imponuje specyfikacją, ale cena… nie należy do najniższych.

Agon PRO AG274QXM, AG274UXP i AG274QG to 27-calowe modele, które zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających graczach – to jedne z najlepszych monitorów do gier. Nowe modele na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie, ale różnią się specyfikacją. Na co zatem możemy liczyć?

AOC Agon PRO AG274QXM – świetna matryca i podświetlenie Mini LED

Model AG274QXM został wyposażony w 27-calową matrycę IPS z technologią Mini LED – panel jest w stanie wyświetlić o wiele lepsze czernie niż w modelach korzystających z klasycznego podświetlenia (pod ekranem znalazło się 576 dynamicznych stref rozświetlają się lub wygaszają, dostosowując się do aktualnego obrazu na ekranie).

Zastosowana matryca pozwala wyświetlać obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px przy odświeżaniu 170 Hz (z obsługą AMD FreeSync/Nvidia G-Sync Compaatible). Producent zastosował tutaj 10-bitowy panel, który prawie całkowicie pokrywa paletę barw DCI-P3, a przy okazji spełnia wymagania standardu VESA DisplayHDR 1000.

AOC Agon PRO AG274UXP – monitor 4K z HDMI 2.1



Nowe monitory wyróżniają się podświetleniem LightFX i dodatkowym "projektorem" logo AOC

Drugi model to propozycja dla graczy, którzy szukają monitora o wyższej rozdzielczości - AOC Agon PRO AG274UXP korzysta z matrycy Nano-IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 px z odświeżaniem 144 Hz (też zapewniano tutaj obsługę AMD FreeSync/Nvidia G-Sync Compaatible). Monitor jest zgodny ze standardem VESA DisplayHDR 600.

Do dyspozycji oddano dwa złącza HDMI 2.1, które pozwala wykorzystać pełny potencjał sprzętu po sparowaniu go z nowoczesnymi komputerami (z kartami GeForce RTX 3000 lub Radeon RX 6000) lub konsolami PlayStation 5 lub Xbox Series X. Model AG274UXP dodatkowo obsługuje tryb Picture By Picture.

AOC Agon PRO AG274QG – monitor z G-Sync Ultimate i Nvidia Reflex



W zestawie z monitorami znajdziemy m.in. osłonę przeciwodblaskową

Ostatni z zaprezentowanych monitorów powinien zainteresować graczy z kartami graficznymi GeForce - AOC Agon PRO AG274QG wykorzystuje panel IPS o rozdzielczości QHD (2560 x 1440) i odświeżaniu 240 Hz. Zastosowana matryca pokrywa 98% przestrzeni barwowej DCI-P3 oraz spełnia standard VESA DisplayHDR 600.

Głównym atutem AG274QG jest zgodność z technologią G-Sync Ultimate i Nvidia Reflex, dzięki czemu gracze mogą liczyć na jeszcze lepszą płynność wyświetlanego obrazu i szybsze czasy reakcji w popularnych grach e-Sportowych (m.in. Fortnite, Valorant, Call of Duty: Warzone, Apex Legends i CS:GO).



Zastosowana podstawa pozwala na regulację pochylenia i obrót ekranu

Co więcej, monitor oferuje funkcję Reflex Latency Analyzer - po podłączeniu kompatybilnej myszy (np. AOC GM500) do portu USB w monitorze użytkownik może uzyskać szczegółowy raport odnośnie czasu, jaki mija od naciśnięcia przycisku myszy do wykonania akcji w grze. Rozwiązanie powinno zainteresować te osoby, które chcą wycisnąć absolutne maksimum ze swojej konfiguracji i zyskać każdą milisekundę przewagi w rozgrywkach.

Wszystkie modele wyróżniają się efektownym designem i podświetleniem RGB (Light FX). Producent zastosował głośniki stereo o mocy 2x 5 W, a w modelach AG27QXM oraz AG274UXP dodatkowo udostępniono złącza USB-C (ze wsparciem Power Delivery do 65W) oraz przełącznik KVM.

Model AOC Agon PRO AG274QXM AOC Agon PRO AG274UXP AOC Agon PRO AG274QG Przekątna 27 cali 27 cali 27 cali Matryca (podświetlenie) IPS (Mini LED) Nano IPS (WLED) IPS (WLED) Rozdzielczość 2560 x 1440 px 3840 x 2160 px 2560 x 1440 px Odświeżanie 170 Hz 144 Hz 240 Hz Czas reakcji panelu (GtG) 1 ms 1 ms 1 ms Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni 178/178 stopni 178/178 stopni Kontrast statyczny 1000:1 1000:1 1000:1 Standard HDR VESA DisplayHDR 1000 VESA DisplayHDR 600 VESA DisplayHDR 600 Odwzorowanie kolorów 155% sRGB, 99% DCI-P3 133% sRGB, 98% DCI-P3 133% sRGB, 98% DCI-P3 Synchronizacja obrazu AMD FreeSync

Nvidia G-Sync Compatible AMD FreeSync

Nvidia G-Sync Compatible AMD FreeSync

Nvidia G-Sync Ultimate Złącza 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

1x USB-C 2x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4

1x USB-C 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4 Dodatkowe Głośniki 2x 5 W

Podświetlenie RGB AOC Light FX

Osłona przeciwodblaskowa Głośniki 2x 5 W

Podświetlenie RGB AOC Light FX

Osłona przeciwodblaskowa Głośniki 2x 5 W

Podświetlenie RGB AOC Light FX

Osłona przeciwodblaskowa Regulacja Pochylenie: od -3° do 21°

Obrót podstawy: -20° do 20° Pochylenie: od -3° do 21°

Obrót podstawy: -20° do 20° Pochylenie: od -3° do 21°

Obrót podstawy: -20° do 20° Wymiary / waga 425-545 x 607,7 x 352 mm / 8,15 kg 425-545 x 607,7 x 352 mm / 8,28 kg 425-545 x 607,7 x 352 mm / 8,28 kg

Nowe monitory AOC Agon PRO – kiedy będzie można je kupić?

Nowe monitory AOC imponują specyfikacją, ale ich cena na pewno ogranicza potencjalne grono zainteresowanych – to sprzęt dla najbardziej wymagających i najbardziej majętnych graczy.

Agon PRO AG274QXM ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w cenie 4 699 złotych. Na modele Agon PRO AG274UXP i AG274QG trzeba będzie poczekać do lutego przyszłego roku (w obydwóch przypadkach ceny mają wynosić 4 479 złotych).

Źródło: AOC