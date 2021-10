Szybki monitor to nieodłączny element dobrego stanowiska dla gracza. Jeżeli szukacie rzeczywiście szybkiego modelu, warto zainteresować się najnowszą propozycją firmy Acer – model Nitro XV272U KF powinien spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy.

Model Acer Nitro XV272U KF został zaprezentowany podczas konferencji [email protected] – co prawda sprzęt ma zadebiutować dopiero w przyszłym roku, ale już teraz ujawniono jego najważniejsze dane techniczne. To model, który ma szansę stać się jednym z najlepszych monitorów do gier.

Acer Nitro XV272U KF – monitor marzeń dla graczy

Model Nitro XV272U KF zalicza się do 27-calowych modeli – producent zastosował tutaj matrycę IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px (WQHD), która charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 300 Hz i czasem reakcji na poziomie 0,5 ms (GTG).

Gracze mogą oczekiwać superszybkiej płynności, co ma istotne znaczenie w przypadku dynamicznych gier akcji. Co ważne, panel obsługuje technologię AMD FreeSync Premium, która synchronizuje częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę karty graficznej, dzięki czemu nie trzeba się obawiać o zacinanie czy rozrywanie klatek animacji.

Zastosowany panel jest zgodny ze standardem VESA DisplayHDR 600. Dodatkowym atutem jest dobre odwzorowanie barw - matryca zapewnia 90% pokrycia przestrzeni kolorów DCI-P3 oraz odwzorowanie kolorów na poziomie Delta E<1. Zastosowanie technologii Agile-Splendor IPS przekłada się na wysoki kontrast i niezwykłą głębię barw — nawet przy szerokim kącie patrzenia.

Producent zastosował też dodatkowe technologie, które mają poprawiać komfort podczas długotrwałego użytkowania monitora. Acer LigthSense wykrywa poziom natężenia światła otoczenia i dostosowuje do niego jasność obrazu monitora, a Acer ColorSense dopasowuje temperaturę barw wyświetlanego obrazu do warunków zewnętrznych. Graczy zainteresuje funkcja Acer Display Widget – to dodatkowe narzędzie, które odpowiada za automatyczną regulację wyświetlanych kolorów oraz dostęp do 11 zaprogramowanych ustawień podziału ekranu, dzięki którym można optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.

Acer Nitro XV272U KF – na dostępność przyjdzie nam jeszcze poczekać

Acer Nitro XV272U KF to jeden z tych monitorów, który ma szansę zainteresować wymagających graczy. Zainteresowani zakupem będą jednak musieli uzbroić się w cierpliwość – nowy model w sprzedaży pojawi się dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku i będzie kosztować 4499 zł.

Źródło: Acer