Firma AOC prezentuje nowe modele wyświetlaczy: AOC GAMING 24G4X oraz AOC GAMING 27G4X. Te dwa urządzenia są pierwszymi reprezentantami nowej linii G4, która zastępuje dobrze znaną już serię G2.

Nowe monitory oferują obraz w rozdzielczości Full HD, przy odświeżaniu ekranu na poziomie 180 Hz. Bazują one na matrycach Fast IPS o przekątnych 23,8” i 27”.

Linia G4: co nowego?

Przy tworzeniu nowych monitorów z linii G4 producent wziął pod uwagę sugestie zgłaszane przez testerów i graczy. Menu ekranowe OSD zostało gruntownie przeprojektowane, dzięki czemu zyskało nowoczesny wygląd, a także stało się bardziej intuicyjne i responsywne.

Dodatkowo, podstawa monitora została zaprojektowana tak, aby zajmować mniej miejsca na biurku, nie wpływając jednocześnie negatywnie na stabilność urządzenia. Ewolucję przeszedł również design.

Monitory niczym F-117 Nighthawk

Zamiast dotychczasowej kolorystyki czarno-czerwonej, nowe monitory prezentują się w stonowanych odcieniach czerni i szarości. Wzornictwo obudowy nawiązuje do projektów samolotów typu stealth, co widoczne jest w zastosowaniu ostrej linii i wzorów trójkątów.

Jednym z nowych rozwiązań jest celownik, który dostosowuje się do zawartości wyświetlanego obrazu. Jego kolor jest dynamicznie zmieniany. Funkcję Smart Crosshair można aktywować zarówno z poziomu menu OSD, jak i za pomocą dedykowanej aplikacji systemowej AOC G-Menu.

Szybsze odświeżanie ekranu

Nowe modele monitorów od AOC, 24G4X i 27G4X, są konstrukcjami bliźniaczymi. Pierwszy z nich ma przekątną 23,8 cala, a drugi - 27 cali. Ich panele Fast IPS charakteryzują się szybkim czasem reakcji oraz pełnym pokryciem palety sRGB i ponad 90 proc. w przypadku gamutu DCI-P3.

Oba monitory obsługują technologię Nvidia G-Sync Compatible, która działa w zakresie od 48 do 180 Hz odświeżania ekranu. Jest to znaczące ulepszenie w porównaniu do serii G2, gdzie bazową wartością odświeżania obrazu było 144 Hz. Nowa seria G4 podnosi tę wartość do 180 Hz.

Ergonomiczna podstawa obu monitorów pozwala na regulację wysokości panelu, odchylenie go oraz obrót. Dodatkowo, otwory montażowe w standardzie VESA 100x100 umożliwiają przymocowanie monitorów za pomocą opcjonalnego uchwytu biurkowego lub ściennego.

Cena i dostępność

Oba nowe modele monitorów AOC trafią do sprzedaży jeszcze w styczniu. AOC GAMING 24G4X będzie dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 740 PLN, a AOC GAMING 27G4X − w cenie 872 PLN. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.

Monitory z linii G4 będą dostarczane w opakowaniach wykonanych z łatwo przetwarzalnego kartonu. Ten ekologiczny sposób pakowania jest stopniowo wprowadzany do wszystkich monitorów AOC, zarówno tych przeznaczonych do gier, jak i do zastosowań biznesowych.

Źródło: AGON by AOC