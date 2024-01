Dobry tani monitor? Tak, jest coś takiego. W tym rankingu przedstawiamy najlepsze monitory do 500 zł. Wskazujemy też jasno, na co możesz liczyć przy takim budżecie, a co znajduje się poza zasięgiem.

Najlepsze monitory potrafią kosztować kilka tysięcy złotych. Są olbrzymie, niezwykle szybkie, a do tego bardzo jasne i oferujące wysoką rozdzielczość. Jeśli twoje potrzeby są mniejsze i zastanawiasz się, jaki monitor do 500 zł będzie optymalnym rozwiązaniem, to jesteś w dobrym miejscu. Ten ranking zawiera urządzenia właśnie z tej półki cenowej i – co ważne – wszystkie one są godne polecenia.

Jaki monitor do 500 zł? Najlepsze tanie monitory – ranking 2024:

AOC 22B2H – tani monitor 22 cale do domu lub biura

iiyama ProLite XU2494HSU-B2 – uniwersalny monitor 24 cale

Lenovo G24e-20 – najlepszy monitor gamingowy do 500 zł

Philips 241E1SC/00 – zakrzywiony monitor do 500 zł

LG 27MR400-B – dobry a tani monitor 27 cali

Dobry i tani monitor do gier lub do pracy. Na co możesz liczyć?

Budżet na poziomie 500 zł jest wystarczający, by kupić dobry monitor, niezależnie od tego, czy szukasz urządzenia do pracy lub nauki czy też do szeroko rozumianej zabawy. Oczywiście musisz liczyć się z tym, że konieczne będzie pójście na pewne kompromisy. Przede wszystkim: rozmiarowe. Na tej półce cenowej dominują modele o przekątnej 22 i 24 cali. Maksymalna przekątna, na jaką możesz liczyć, to 27 cali (i jedno takie urządzenie znajdziesz też w naszym rankingu).

W 2024 r. standardem jest już rozdzielczość Full HD i przy budżecie wynoszącym 500 zł możesz spodziewać się właśnie takiej przestrzeni roboczej. Nie licz jednak na więcej, niezależnie od wybranej przekątnej. Jeśli chodzi o pozostałe elementy specyfikacji, to spodziewaj się jasności w okolicach 200-300 cd/m2 (wystarczającej do pracy w różnych warunkach, ale to za mało, by oczekiwać HDR-u), czasu reakcji schodzącego nawet do 1 ms oraz kontrastu na poziomie 3000:1 (w przypadku paneli VA) lub 1000:1 (w przypadku IPS-ów).

Szczególnie dla graczy istotnym elementem może być też częstotliwość odświeżania. Większość modeli w tej kategorii cenowej oferuje 60 lub 75 Hz, niemniej jednak zdarzają się (także w tym zestawieniu) monitory 120 lub 100 Hz. Kwota 500 zł jest jednak za mała, by kupić monitor 144 Hz (do takiej częstotliwości odświeżania trzeba by dołożyć co najmniej stówkę). Jeśli celujesz w wyższą częstotliwość odświeżania, sprawdź nasz ranking monitorów do gier.

Chcąc wydać mniej niż pół tysiąca, nie nastawiaj się także na szerokie opcje regulacji stopki. W kontekście ergonomii jak najbardziej możesz jednak oczekiwać filtra światła niebieskiego oraz technologii redukującej migotanie obrazu. Tymczasem przejdźmy już do rzeczy…

AOC 22B2H – tani monitor 22 cale do domu lub biura Ocena benchmark.pl









4,6/5 Na początek urządzenie kierowane do osób poszukujących nie tylko taniego, ale też niedużego monitora (to ważne szczególnie wtedy, gdy nie mamy zbyt wiele miejsca na biurku). AOC 22B2H oddaje do twojej dyspozycji konkretnie 22-calowy wyświetlacz. Co ważne – o rozdzielczości Full HD, więc przestrzeń robocza jest jak najbardziej w porządku. Pozostałe elementy specyfikacji – jak jasność na poziomie 200 cd/m2, kontrast o współczynniku 3000:1 czy odświeżanie z częstotliwością 75 Hz – może i nie imponują, ale są jak najbardziej wystarczające, jeśli chodzi o typowe, codzienne zastosowania, takie jak praca z dokumentami czy przeglądanie internetu. Filtr światła niebieskiego w połączeniu z reduktorem migotania gwarantują ponadto komfortowe warunki do działania. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 21,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 7 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 200 lumenów

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza D-Sub, 1x HDMI, audio mini-jack

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

iiyama ProLite XU2494HSU-B2 – uniwersalny monitor 24 cale Ocena benchmark.pl









4,7/5 Masz do wydania 500 zł i szukasz możliwie najlepszego, a przy tym uniwersalnego monitora do domu lub biura? Rzuć okiem na model iiyama ProLite XU2494HSU-B2. Pod tą nieco przydługą nazwą kryje się urządzenie wyposażone w 24-calowy wyświetlacz Full HD. Podobnie jak w urządzeniu powyżej jest to matryca typu VA, co przekłada się na niezłą czerń i wysoki kontrast (3000:1). Panel jest matowy i relatywnie jasny (250 cd/m2). Poza pracą ProLite dobrze sprawdza się też w zastosowaniach rozrywkowych – głównie za sprawą odświeżania 75 Hz i czasu reakcji 4 ms. Model ten oddaje do dyspozycji użytkownika także dwa porty USB oraz gniazdo słuchawkowe. Oprócz tego ma jeszcze wbudowane głośniki stereo. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 24 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 2x USB, 1x HDMI, audio mini-jack

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

Lenovo G24e-20 – najlepszy monitor gamingowy do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 Jeśli twoim marzeniem jest niedrogi, ale bardzo dobry monitor gamingowy, to optymalnym wyborem może okazać się Lenovo G24e-20. Czym przykuwa uwagę graczy? Przede wszystkim takimi cechami jak odświeżanie 120 Hz, czas reakcji na poziomie 1 ms oraz kompatybilność z technologią AMD FreeSync Premium. Słowem: możesz liczyć na naprawdę płynną rozgrywkę. Jego 24-calowy panel VA zapewnia przy tym niezły kontrast (3000:1), a do tego jeszcze wysoką jasność (300 cd/m2). Nie zabrakło też, naturalnie, funkcji zapewniających właściwą ochronę wzroku, a przysłowiową wisienką na torcie jest bardzo atrakcyjny design – ewidentnie zaprojektowany pod kątem gamingowych stanowisk komputerowych. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 23,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 1 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 300 lumenów

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 1x HDMI, audio mini-jack

Częstotliwość odświeżania matrycy 120 Hz

Philips 241E1SC/00 – zakrzywiony monitor do 500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Zdecydowanie nie jest to standard na tej półce cenowej, ale da się kupić monitor z zakrzywionym ekranem za ok. 500 zł. Co więcej, będzie to bardzo dobry sprzęt. Sprawdź model Philips 241E1SC/00 z wysoko kontrastowym panelem typu VA o rozdzielczości Full HD, wsparciem dla technologii AMD FreeSync, jasnością 250 cd/m2 i skrojonym pod potrzeby graczy trybem SmartImage. Inną kwestią pozostaje to, czy przy 24 calach warto decydować się na zakrzywiony wyświetlacz. Nie ma na to prostej odpowiedzi, ale jeśli ustawiasz monitor w niewielkiej odległości od oczu, a immersja jest dla ciebie szczególnie istotna, to… nie zastanawiaj się. Docenisz to. Szczególnie że niczego na tym nie tracisz. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 23,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 4 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 3000:1 (statyczny)

Złącza D-Sub, 1x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 75 Hz

LG 27MR400-B – dobry a tani monitor 27 cali Ocena benchmark.pl









4,7/5 Budżet na poziomie 500 zł pozwala ci także rozejrzeć się za czymś większym. Wybór nie będzie szczególnie szeroki, co jednak wcale nie oznacza, że nie znajdzie się nic ciekawego. Dowodem niech będzie LG 27MR400-B wyposażony w 27-calowy wyświetlacz Full HD wykonany w technologii IPS. Na jakie kompromisy musisz być gotowy? Ano choćby na nieco dłuższy czas reakcji (5 ms) i trochę niższy kontrast (1300:1). Równocześnie jednak wciąż możesz liczyć na odświeżanie 100 Hz, jasność 250 cd/m2, obsługę AMD FreeSync oraz antyrefleksyjną powłokę. Do tego, obok złączy HDMI i VGA, urządzenie oddaje do twojej dyspozycji jeszcze gniazdo słuchawkowe – ot, miły dodatek. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 250 cd-m2

Kontrast 1300:1

Złącza D-Sub, 1x HDMI, audio mini-jack

Częstotliwość odświeżania matrycy 100 Hz

Jeśli nie udało ci się znaleźć tutaj niczego dla siebie, sprawdź też nasz ranking monitorów do 1000 zł. A jeśli masz pytania, to – śmiało! – zadaj je w sekcji komentarzy.

