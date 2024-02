Apple będzie licencjonować swój system firmom trzecim?

W latach 90 XX wieku, producent z logo z nadgryzionym jabłkiem ostatni raz udzielał licencję na swoje oprogramowanie firmom trzecim. Po 30 latach gigant z Cupertino najprawdopodobniej wróci jednak do tej praktyki. Czym to ma być i na jakiej zasadzie będzie to funkcjonować?

Jak wielu z Was zapewne wie, Apple wyrobiło sobie markę producenta, którego sprzęt tworzy harmonijną synergię pomiędzy swoim oprogramowaniem i sprzętem. Kupując smartwatch, smartfon, tablet, laptop czy komputer, wszystko ze sobą będzie pracować w niemalże doskonałej synergii. Również skupienie się na projektowaniu systemu wyłącznie pod swoje produkty, pozwoliło na bardzo dobrą optymalizację. Przez trzy dekady nic w tej kwestii się nie zmieniło. Niedawno jednak potwierdzono, że Porsche i Aston Martin wprowadzą na pokład swoich samochodów „Apple CarPlay nowej generacji”.

Aktualnie tak prezentuje się Apple CarPlay

W przeciwieństwie do zwykłego Apple CarPlay, który jest powszechnie dostępny w wielu samochodach, podejrzewa się, że nie zobaczymy CarPlay nowej generacji w „byle jakich” autach. Nowa edycja oprogramowania nie będzie wyłącznie funkcją, którą się uruchamia przy pomocy iPhone'a użytkownika, a całkowicie odrębnym systemem operacyjnym. Choć dla nas może to być dość niezwykłe, to dla samego Apple jest to zgodne z polityką utrzymania wizerunku firmy, jako marki premium. Wydarzenie to również zazębia się z ostatnią współpracą giganta z Cupertino z luksusowym francuskim domem mody - Hermès. Te wszystkie decyzje tylko podkreślają ambicje Apple, aby kontynuować ekspansję na rynek produktów luksusowych (gdzie marże są znacznie wyższe).

Apple Watch Hermes - marka premium marki Apple

Stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do sytuacji, gdy Apple po raz ostatni przekazał klucze do jednego ze swoich systemów operacyjnych. W grudniu 1994 roku, kiedy Steve Jobs był jeszcze na wygnaniu, ówczesny dyrektor generalny Apple (Michael Spindler) podpisał umowę z firmą Power Computing w sprawie licencji na system operacyjny Macintosh. Była to próba przeciwdziałania spadającej sprzedaży i wzrostowi liczby komputerów wyposażonych w oprogramowanie Windows na licencji Microsoftu. Firma uznała, że może to pomóc w zwiększeniu przychodów. Skutek był jednak dokładnie odwrotny - tańsze klony komputerów Mac okazały się bardziej popularne, a opłata licencyjna w wysokości 50 dolarów (jaką Apple otrzymywał za każdy sprzedany komputer) w żaden sposób nie zrównoważyła dalszego spadku sprzedaży urządzeń Mac. Wydarzenie to pogorszyło także ogólny wizerunek marki Apple.

Klon Maca produkcji Power Computing

Chociaż strategia Apple dotycząca licencjonowania oprogramowania w ramach CarPlay nowej generacji wydaje się opierać na znacznie solidniejszych podstawach, to rodzi się wiele intrygujących pytań. Przykładowo, na jakim chipsecie miałby działać system operacyjny CarPlay firmy Apple? Miałby używać SoC od Nvidii lub AMD, dając kolejnym producentom wgląd do kodu źródłowego swojego systemu? A może „sadownicy” dołączaliby swój autorski procesor, ryzykując brakami układów scalonych dla swoich urządzeń?

Najnowsza propozycja procesora dla samochodów od Nvidii

Inną sprawą jest również kwestia dotycząca projektu Apple Car, który podobno wciąż żyje i ma się dobrze dzięki nowemu terminowi wydania (w 2028 roku). Choć prototypowanie pojazdu z logiem nadgryzionego jabłka był wielokrotnie nękany poważnymi problemami i rotacją kadry kierowniczej wyższego szczebla, to nadal jest szansa na jego urzeczywistnienie. Czy w takim wypadku udostępnianie swojego samochodowego OS jest dobrym pomysłem? Z drugiej strony konkurencja nie śpi - Google Android Automotive może stać się nowym, domyślnym samochodowym systemem operacyjnym, również dla aut premium. A wtedy Apple zostanie na lodzie...

A co Wy o tym wszystkim sądzicie? Jaka jest Wasza opinia w tej kwestii? Zapraszamy do sekcji komentarzy!

Źródło: Notebookcheck