Wielki powrót? Apple i Intel mogły się porozumieć

Apple i Intel zawarły wstępne porozumienie, na mocy którego Intel ma produkować część chipów do urządzeń Apple - informuje "The Wall Street Journal". Według dziennika do rozmów miała przyczynić się także administracja Donalda Trumpa.

Negocjacje między firmami trwały ponad rok, a formalne ustalenia strony dopracowały w ostatnich miesiącach. Według źródeł dziennika nadal nie wiadomo, do których produktów Apple Intel dostarczy układy. Apple sprzedaje rocznie ponad 200 mln iPhone'ów oraz miliony iPadów i komputerów Mac.

Dla Intela to ważny krok w odbudowie pozycji. Firma od lat miała słabsze wyniki zarówno w projektowaniu chipów, jak i w usługach produkcyjnych Intel Foundry. Po objęciu stanowiska wiosną 2025 r. prezes Lip-Bu Tan zapowiedział odświeżenie obu segmentów i mocniejsze inwestycje w najbardziej zaawansowane procesy produkcji. Jednocześnie firma nie miała dotychczas możliwości produkcyjnych, którymi mogła zainteresować inne firmy.

Intel odzyskuje siły dzięki wsparciu rządu USA

Latem 2025 r. administracja Trumpa zamieniła blisko 9 mld dol. federalnych grantów na akcje Intela, obejmując 10 proc. udziałów w spółce. Sekretarz ds. handlu Howard Lutnick miał potem wielokrotnie rozmawiać z Timem Cookiem i innymi szefami branży, by przekonać ich do współpracy z Intelem.

Jeśli ustalenia z Apple okażą się prawdziwe, Intel będzie miał partnerstwa ze wszystkimi trzema firmami, o które zabiegał Waszyngton. Nvidia zainwestowała 5 mld dol. i uzgodniła z Intelem produkcję procesorów do centrów danych. Elon Musk i Intel ogłosili z kolei plan budowy zakładu w Teksasie w USA dla projektów Tesla, xAI i SpaceX.

iMac z 2020 roku to ostatni komputer Apple z układem Intela

Apple opiera dziś produkcję własnych chipów na infrastrukturze Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) i szuka dodatkowych dostawców. Podczas ostatniej telekonferencji wynikowej Tim Cook mówił, że niedobór zaawansowanych układów utrudnia realizację popytu. - Mac Mini i Mac Studio mogą potrzebować kilku miesięcy, by osiągnąć równowagę między podażą a popytem - powiedział.

Byłby to też swoisty powrót Apple i Intela do bliższych relacji. Od 2006 r. Apple używał procesorów projektowanych przez Intel w komputerach osobistych, ale w 2020 r. przeszedł na własne układy oparte na architekturze ARM. Te okazały się hitem, a Inteli stracił dostęp do sporej bazy klientów. Na razie obydwie firmy odmówiły komentarza. W lutym globalny szef zakupów Apple David Tom potwierdził jedynie, że spółka stale rozmawia z Intelem, nie ujawniając szczegółów.

Źródło: Wall Street Journal