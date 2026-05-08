Najlepsze pamięci DDR4. Jaką wybrać pamięć RAM do gier i pracy?

Składasz komputer i zastanawiasz się nad wyborem pamięci RAM? Choć standard DDR5 zdominował rynek, starsze moduły DDR4 nadal pozostają bardzo dobrym wyborem dla wielu konfiguracji – szczególnie przy modernizacji starszego peceta lub budowie tańszego zestawu do domu, pracy czy grania. Przygotowaliśmy zestawienie polecanych pamięci DDR4, które nadal oferują świetny stosunek ceny do możliwości.

Czy DDR4 nadal warto kupić?

Choć pamięci DDR4 są obecne na rynku od wielu lat i zostały już częściowo wyparte przez nowszy standard DDR5, paradoksalnie właśnie teraz ponownie zyskały na atrakcyjności. W ostatnich miesiącach ceny pamięci RAM mocno wzrosły, przez co nowe zestawy potrafią kosztować nawet kilkukrotnie więcej niż jeszcze jakiś czas temu. Mimo podwyżek moduły DDR4 nadal pozostają wyraźnie tańsze od pamięci DDR5 – zestawy o tej samej pojemności często kosztują nawet około połowy mniej. Dla osób składających komputer z ograniczonym budżetem wciąż ma to ogromne znaczenie.

Warto jednak pamiętać, że pamięci DDR4 są dziś przeznaczone głównie dla komputerów opartych na starszych platformach AMD i Intel. Takie moduły sprawdzą się m.in. w zestawach z procesorami AMD Ryzen 3000, 4000 i 5000 oraz Intel Core 12., 13. i 14. generacji, które mogą współpracować zarówno z pamięciami DDR4, jak i DDR5 – obsługiwany standard zależy tutaj od zastosowanej płyty głównej. W przypadku najnowszych platform konieczne jest już zastosowanie pamięci DDR5 (więcej o nich przeczytacie w osobnym poradniku z pamięciami DDR5 RAM).

Jaką pamięć DDR4 wybrać? Najważniejsze parametry

Przy wyborze pamięci RAM warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii. Najważniejsza pozostaje oczywiście pojemność, bo to ona w największym stopniu wpływa na komfort codziennego użytkowania i pracy komputera.



Pojemność, taktowanie i opóźnienia to najważniejsze parametry pamięci RAM

Obecnie absolutnym minimum dla nowego komputera jest 8 GB RAM, jednak lepszym wyborem pozostaje 16 GB. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zdarzają się sytuacje, w których pojedyncze moduły 8 GB bywają tylko niewiele tańsze od takich o pojemności 16 GB, co dodatkowo zmienia opłacalność zakupu. Bardziej wymagający użytkownicy – np. gracze korzystający z nowych tytułów AAA, twórcy treści czy osoby pracujące z grafiką i montażem wideo – powinni natomiast rozważyć 32 GB RAM, które zapewnia większy komfort pracy i lepszą przyszłościową wydajność.

Duże znaczenie ma również konfiguracja pamięci RAM. Najlepszym wyborem są zestawy składające się z dwóch modułów, które umożliwiają pracę w trybie dwukanałowym (dual channel). Takie rozwiązanie wyraźnie zwiększa przepustowość pamięci i poprawia wydajność względem pojedynczej kości RAM, co jest szczególnie zauważalne w grach oraz bardziej wymagających zastosowaniach. W przypadku 16 GB RAM optymalną konfiguracją jest zestaw 2×8 GB, natomiast przy 32 GB — zestaw 2×16 GB.

Istotne pozostają także taktowanie i opóźnienia pamięci. W praktyce najczęściej polecane są dziś moduły DDR4 3200 MHz lub 3600 MHz, ponieważ oferują najlepszy balans między wydajnością a ceną. Co ważne, wolniejsze pamięci o taktowaniu poniżej 3000 MHz są obecnie słabo dostępne i często okazują się po prostu nieopłacalne – potrafią kosztować więcej niż nowocześniejsze i szybsze zestawy 3200 lub 3600 MHz.

Przy wyborze warto zwrócić uwagę również na opóźnienia (CL). Niższe wartości oznaczają szybszy czas dostępu do danych, choć w praktyce różnice są zwykle mniej odczuwalne niż sama pojemność czy praca w trybie dwukanałowym.

Wygląd też ma znaczenie

Nowoczesne moduły DDR4 coraz częściej wyróżniają się nie tylko parametrami, ale również wyglądem. Większość producentów stosuje aluminiowe radiatory, które pomagają odprowadzać ciepło i mogą poprawić stabilność pracy pamięci przy wyższych taktowaniach lub dłuższym obciążeniu. Oprócz funkcji praktycznej pełnią one także rolę estetyczną, dzięki czemu moduły lepiej komponują się z resztą podzespołów. Warto jednak zwrócić uwagę na wysokość radiatorów – rozbudowane konstrukcje mogą kolidować z dużymi chłodzeniami procesora lub utrudniać montaż podzespołów w mniejszych obudowach.

Coraz większą popularnością cieszą się również moduły wyposażone w podświetlenie RGB LED. Taki dodatek nie wpływa na wydajność komputera, ale pozwala zbudować efektowniejszy komputer i nadać mu bardziej nowoczesny charakter. Szczególnie dobrze prezentuje się to w zestawach z przeszkloną obudową, gdzie można wyeksponować wnętrze komputera i zsynchronizować podświetlenie pamięci z innymi komponentami. Dla części użytkowników będzie to zbędny gadżet, ale wiele osób zwraca dziś uwagę nie tylko na osiągi, lecz także na wygląd całego zestawu.

Ranking pamięci DDR4 RAM

Patriot Viper Steel DDR4 16 GB 3200 MHz CL16

Pamięć Patriot Viper Steel 16 GB DDR4 3200 MHz CL16 w wersji pojedynczego modułu to opcja dla osób, które chcą niższym kosztem kupić 16 GB RAM (koszt ok. 400 zł). Taka konfiguracja działa jednak w trybie jednokanałowym, co oznacza niższą przepustowość pamięci i może przekładać się na gorszą wydajność w grach w porównaniu do zestawów 2×8 GB. Warto mieć to na uwadze przy wyborze. Zaletą tego rozwiązania jest łatwa możliwość rozbudowy w przyszłości – jeśli ceny pamięci spadną, można dokupić drugi identyczny moduł, przechodząc na tryb dwukanałowy i zwiększając łączną pojemność do 32 GB.

Moduł Patriot Viper Steel wyposażono w aluminiowy radiator, który dobrze odprowadza ciepło i zapewnia stabilną pracę. Jednocześnie ma on prosty, ale estetyczny wygląd, dzięki czemu dobrze komponuje się z większością zestawów komputerowych, nawet bez dodatkowego podświetlenia.

Patriot Viper Steel DDR4 16 GB (2×8 GB) 3200 MHz CL16

Jeśli składacie komputer do gier, warto wybrać 16 GB pamięci RAM w konfiguracji dwukanałowej, czyli w postaci dwóch identycznych modułów (2×8 GB). W przypadku tańszych zestawów dobrym wyborem są pamięci o taktowaniu 3200 MHz i opóźnieniach CL16, które obecnie stanowią rozsądny standard w komputerach gamingowych. Takie konfiguracje często można znaleźć w cenie poniżej 600 zł.

Co warto kupić? Dobrym przykładem w tej kategorii są pamięci Patriot Viper Steel DDR4 2x8GB 3200 MHz CL16. To jeden z bardziej przystępnych cenowo zestawów, który jednocześnie oferuje niezłe parametry pracy i dobrą kompatybilność. Moduły wyposażono w srebrny radiator poprawiający odprowadzanie ciepła, a ich konstrukcja nie powinna kolidować nawet z większymi chłodzeniami procesora.

Goodram IRDM PRO DDR4 16 GB (2×8 GB) 3600 MHz CL18

Zestaw 16 GB (2×8 GB) o taktowaniu 3600 MHz i opóźnieniach CL18 to trochę wyższa półka wśród pamięci DDR4. W porównaniu do popularnych zestawów 3200 MHz CL16, taka konfiguracja wymaga zazwyczaj dopłaty kilkudziesięciu złotych, jednak oferuje wyższą przepustowość, co może przełożyć się na lepszą wydajność w grach – szczególnie w tytułach wrażliwych na szybkość pamięci i w konfiguracjach z mocniejszym procesorem.

Przykładem takiego zestawu są pamięci Goodram IRDM PRO DDR4 16 GB (2×8 GB) 3600 MHz CL18. Moduły łączą dobre parametry z estetycznym wyglądem – wyposażono je w niewielki radiator, który wspomaga odprowadzanie ciepła i pozwala na stabilną pracę przy wyższych taktowaniach. Jest to sensowny wybór dla osób, które chcą nieco zwiększyć wydajność komputera bez znaczącego wzrostu kosztów.

Kingston Fury Renegade RGB DDR4 16 GB (2×8 GB) 3600 MHz CL16

Pamięci Kingston Fury Renegade RGB DDR4 16 GB (2×8 GB) 3600 MHz CL16 to zestaw o dobrych parametrach, który sprawdzi się w komputerach gamingowych. Dwukanałowa konfiguracja 16 GB w połączeniu z taktowaniem 3600 MHz i niskimi opóźnieniami CL16 zapewnia niezłą wydajność, szczególnie w grach, gdzie znaczenie ma szybkość pamięci. Jest to propozycja łącząca dobre osiągi z nadal akceptowalną ceną w segmencie DDR4.

Moduły Kingston Fury Renegade RGB DDR4 skierowane są do osób zwracających uwagę także na wygląd zestawu. Producent zastosował aluminiowy radiator, który poprawia odprowadzanie ciepła, a dodatkowo dodał podświetlenie RGB LED, nadające pamięciom bardziej efektowny wygląd. Za wersję z podświetleniem trzeba zwykle dopłacić, jednak w tym przypadku nie jest to duża różnica – zazwyczaj wynosi kilkadziesiąt złotych (w polskich sklepach ceny zaczynają się od ok. 700 zł). Dzięki temu jest to nadal rozsądna opcja dla osób, które chcą połączyć wydajność z estetyką.

Goodram IRDM PRO DDR4 32 GB (2×16 GB) 3600 MHz CL18

Pamięci Goodram IRDM PRO DDR4 32 GB (2×16 GB) 3600 MHz CL18 to propozycja dla osób składających wyraźnie wydajniejszy zestaw, który sprawdzi się nie tylko w grach, ale także w pracy twórczej. 32 GB RAM pozwala na komfortową obsługę bardziej wymagających zastosowań, takich jak montaż wideo, praca z dużymi projektami graficznymi czy wielozadaniowość. W tej klasie konfiguracji 3600 MHz CL18 pozostaje rozsądnym wyborem pod względem relacji ceny do wydajności.

Moduły Goodram IRDM PRO w wersji DEEP BLACK wyróżniają się stonowanym, minimalistycznym wyglądem, który powinien przypaść do gustu osobom preferującym estetyczne i spójne wizualnie zestawy. Niewielkie radiatory zapewniają odpowiednie chłodzenie, a jednocześnie nie powinny kolidować nawet z rozbudowanymi systemami chłodzenia procesora. Dodatkowym atutem jest atrakcyjna cena, bo pamięci można znaleźć w cenach poniżej 1000 zł.