Takich słuchawek jeszcze nie było. Nowe AirPodsy na ostatniej prostej
Wygląda na to, że Apple szuka kolejnego sposobu na wdrożenie sztucznej inteligencji do elektroniki konsumenckiej. Następny przystanek? Słuchawki.
Jak donosi Bloomberg, projekt AirPodsów wyposażonych w miniaturowe kamery przeszedł do zaawansowanej fazy testów. Nie jest to już tylko luźny koncept inżynierów, a realny produkt poddawany intensywnym sprawdzianom przed ruszeniem z masową produkcją.
Po co kamery w słuchawkach AirPods?
Głównym celem umieszczenia optyki w słuchawkach nie jest fotografia użytkowa. Kamery o niskiej rozdzielczości mają służyć jako “oczy” dla sztucznej inteligencji, dzięki czemu urządzenie mogłoby analizować otoczenie użytkownika w czasie rzeczywistym, oferując głosowe wsparcie kontekstowe.
Słuchawki mogłyby na przykład tłumaczyć napisy, wyjaśniać zastosowanie przedmiotów w zasięgu wzroku czy analizować skład produktów spożywczych. Producent eksperymentuje ponoć także z integracją słuchawkowych kamer z Mapami Apple, dzięki czemu nawigacja głosowa mogłaby działać precyzyjniej, w oparciu o wykrywanie punktów orientacyjnych.
Według Bloomberga, nowe słuchawki będą wizualnie podobne do AirPodsów Pro 3. Mają mieć jednak dłuższe pałąki i niewielkie diody sygnalizujące działanie kamer.
Data premiery AirPodsów z kamerami stoi pod znakiem zapytania. Projekt ma być uzależniony przede wszystkim od nowej wersji Siri, którą pierwotnie planowano wydać wraz z marcową aktualizacją iOS 26.4. Z uwagi na problemy techniczne premiera nowego asystenta miała zostać przesunięta do wrześniowej aktualizacji iOS 27, więc nowe słuchawki raczej nie pojawią się wcześniej.
