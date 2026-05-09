Odwrotność płynności od TCL CSOT. To ekran 0,01 Hz

TCL CSOT zaprezentował ekran do laptopa, który potrafi obniżyć częstotliwość odświeżania do 0,01 Hz. Takie rozwiązanie może przełożyć się na dłuższy czas pracy na baterii, zwłaszcza gdy użytkownik pracuje na statycznym obrazie.

Podczas targów SID Display Week w Los Angeles w USA firma TCL CSOT pokazała 14-calowy laptop z ekranemTFT o rozdzielczości 1920 x 1200. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, ale ten wyróżnia technologia odświeżania ekranu.

Najważniejsza różnica względem typowych paneli polega na tym, że wyświetlacz może zejść do poziomu jednej klatki na 100 sekund, a nie do jednej klatki na sekundę, jak w ekranach 1 Hz.

Ekran od TCL CSOT może wydłużyć czas pracy laptopów

To rozwiązanie ma ograniczać zużycie energii w sytuacjach, gdy komputer przez dłuższy czas pokazuje niemal nieruchome okna przeglądarki albo programów. Aby osiągnąć taki rezultat TCL poszło dalej niż przy klasycznym zmniejszaniu odświeżania i podzieliło ekran na 12 stref, które mogą działać niezależnie od 0,01 Hz do 120 Hz. Rezultat osiągnięto dzięki wykorzystaniu autorskiej technologii backplane Oxide TFT.

Ekran TCL CSOT 0,01 Hz (via PC Mag/ Michael Kan)

W praktyce oznacza to, że jedna część ekranu może działać z normalną płynnością, a reszta pozostawać niemal nieruchoma. Producent podał przykład oglądania wideo tylko w jednym fragmencie ekranu, podczas gdy pozostały obszar utrzymuje bardzo niskie odświeżanie i oszczędza energię. Wydaje się to także przydatne w interfejsie systemu operacyjnego oraz aplikacji, których znaczna część pozostaje nieruchoma.

Według szacunków TCL niższa częstotliwość odświeżania może wydłużyć czas odtwarzania wideo na laptopie o ponad godzinę. Podczas testu opisanego przez serwis ekran najpierw przechodził na 120 Hz na całej powierzchni, a gdy kursor zwalniał i zatrzymywał się przy wybranym oknie, duża część wyświetlacza schodziła do 0,01 Hz.

Firma twierdzi, że technologia jest gotowa do produkcji, ale do pełnego działania potrzebuje jeszcze współpracy z dostawcami oprogramowania i układów, w tym Microsoftem, Intelem i AMD. Z tego powodu nie wiadomo jeszcze, kiedy ekran z odświeżaniem 0,01 Hz pojawi się w gotowych laptopach.

Źródło: PC Mag