Internauci nie zrozumieli reklamy nowego Androida. Google ucina spekulacje

Wyobraźnia internautów podpowiedziała im rewolucję w Androidzie, której Google wcale nie ma w planach.

Na 12 maja zaplanowane zostało wydarzenie The Android Show: I/O Edition, podczas którego Google ma zaprezentować nowości związane ze swoim systemem. W oficjalnym komunikacie twórcy zapowiadają, że rok 2026 będzie "jednym z najważniejszych lat w historii Androida".

Z tej okazji Google opublikował w mediach społecznościowych 15-sekundowy teaser, na którym kultowy zielony robot przechodzi metamorfozę. Maskotka Androida staje się w nim półprzezroczysta, opalizująca i przypomina formę wykonaną ze szkła lub kolorowej żelatyny. Zaraz, zaraz… Szkło? Android? W tym momencie internauci zaczęli łączyć kropki.

Liquid Glass w Androidzie 17? "Jesteście szaleni" – Google ucina spekulacje

Dla części fanów wspomniane wideo stanowi sygnał, że Google szykuje całkowite odświeżenie wizualne Androida 17, wzorowane na interfejsie Liquid Glass z iOS 26. Sieć została zalana wpisami, z których części wskazywała wręcz na oficjalne "potwierdzenie" nowej stylistyki przez twórców.

Nadzieje na szklany interfejs szybko rozwiał Sameer Samat, szef działu Androida. Odnosząc się bezpośrednio do krążących w sieci grafik koncepcyjnych, napisał krótko na platformie X: "To się nie wydarzy! Jesteście szaleni", dodając rozbawioną emoji. Plotki o androidowym odpowiedniku Liquid Glass wielokrotnie zanegował także Mishaal Rahman, który odpowiada w Google’u za komunikację.

Jakie zmiany szykuje więc Google w Androidzie?

W ramach swojego ekosystemu Google zarezerwował gradientową stylistykę dla rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Dość wspomnieć, że aplikacja Gemini ma gradientową ikonę i animacje, a nadchodzący głośnik Google Home gradientowe podświetlenie.

Kolorowe logo Androida z filmu promocyjnego niemal na pewno odnosi się więc do nowości związanych z AI. Co nie dziwi, bo już w lutym Sameer Samat zapowiadał, że w tym roku Android przestanie być systemem operacyjnym, a stanie się "systemem inteligentnym".

Sztuczna inteligencja przestaje być jedynie dodatkiem ukrytym w aplikacjach, a staje się fundamentem całego interfejsu. Najpewniej właśnie to Google próbował zasygnalizować swoim teaserem, ale został źle zrozumiany. Oczywiście nowe funkcje mogą zostać powiązane z lekkim odświeżeniem interfejsu wybranych aplikacji, ale raczej to nie zmiana stylistyki będzie grać pierwsze skrzypce.

Poza tym nie minął jeszcze nawet rok od kiedy Android otrzymał interfejs Material 3 Expressive, więc kolejne wywrócenie wyglądu systemu do góry nogami nie miałoby sensu.