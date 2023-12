Firma Apple poinformowała, że jeszcze w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych wstrzymana zostanie sprzedaż zegarków Apple Watch Series 9 oraz Apple Watch Ultra 2. Powodem jest trwający od jakiegoś czasu spór patentowy z firmą Masimo.

Apple wstrzymuje sprzedaż zegarków Apple Watch w USA

Wszystko zaczęło się w październiku tego roku, kiedy to amerykańska Komisja ds. Handlu Międzynarodowego (ITC) zakazała importu niektórych modeli zegarków Apple Watch do Stanów Zjednoczonych. Powodem jest naruszenie przez Apple patentu należącego do Masimo, firmy z branży technologii medycznych i elektroniki użytkowej.

Spór dotyczy technologii związanej z nieinwazyjnym wykrywaniem tlenu we krwi, czyli funkcją pulsoksymetru, która wprowadzona została przy okazji premiery zegarków Apple Watch Series 6 w 2020 roku.

Decyzję ITC może zmienić tylko prezydent Joe Biden. Ma na to czas do 25 grudnia tego roku, ale w przeszłości rzadko zdarzało się, żeby prezydent sprzeciwił się tego typu decyzjom.



Aplikacja Tlen we krwi. Źródło: Apple

Firma Apple zapowiedziała, że zastosuje się do wspomnianego zakazu i wstrzyma sprzedaż wymienionych wyżej urządzeń. Zegarki Series 9 i Ultra 2 nie będą dostępne w amerykańskim sklepie internetowym Apple od 21 grudnia po godzinie 12:00 czasu pacyficznego. Ze sklepów detalicznych znikną trzy dni później, czyli 24 grudnia, jednak smartwatche bez problemu kupić będzie można w innych krajach.

W oficjalnym oświadczeniu Apple przeczytać można, że firma zdecydowanie nie zgadza się z decyzją Komisji ds. Handlu Międzynarodowego i postara się, żeby sprzedaż tych produktów została wznowiona tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Firma odwoła się w tej sprawie do sądu apelacyjnego.

Na koniec warto dodać, że spór między Apple i Masimo trwa od 2020 roku. Druga z wymienionych firm oskarża giganta z Cupertino o podbieranie pracowników i kradzież tajemnic handlowych związanych między innymi z technologią wykrywania tlenu we krwi, która wykorzystana została w zegarkach Apple Watch. Co ważne, fakt, że Apple naruszyło patent Masimo potwierdzony został przez amerykański sąd.

Źródło: MacRumors