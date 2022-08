Zgodnie z ujawnionymi szczegółami znalezionymi przez dataminera AndyReloads w plikach gry, w Assassin's Creed Valhalla może pojawić się nowy zestaw zbroi inspirowany między innymi Iron Manem.

Zmechanizowany Assassin's Creed

Iron Man, Szturmowiec z Gwiezdnych Wojen i wierzchowiec-robot z Horizon Zero Down – tym właśnie, zgodnie z informacjami przekazanymi w materiale AndyReloads, inspirowali się twórcy Assassin's Creed Valhalla podczas tworzenia nowych zestawów zbroi do przyszłej aktualizacji. „Zaawansowany Mechaniczny Zestaw Zbroi" pozwoli między innymi na wystrzelenie związki energii. Pojawią się też dwie nowe bronie, wierzchowiec-robot oraz skórka robota-kruka.

Autor filmiku prezentuje dwa zestawy zbroi inspirowane Gwiezdnymi Wojnami i Iron Manem. Pierwszy z nich to Iron Alloy (Biały Szturmowiec), drugi - Copper (Czerwono-złoty Iron Man).

Za każdym razem, gdy aktywujesz umiejętność okrzyku bojowego, będziesz mógł wystrzelić wiązkę energii z zestawu zbroi Ironman Advanced Mechanical, która zada duże obrażenia obszarowe, ale musisz być celny.

W grze znaleźć mają się również jednoręczny miecz o nazwie Gore-Ripper oraz inny wielki miecz Caladcholg.

Co na to Ubisoft?

Ubisoft jeszcze nie ogłosił żadnego zestawu zbroi. Czy informacje okażą się prawdziwe, może okazać się na nadchodzącym wydarzeniu Ubisoft Forward, który odbędzie się 10 września. Pojawią się wówczas ogłoszenia dotyczące Assassin's Creed.

Źródło: youtube