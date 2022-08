Sherlock Holmes w lovecraftowskich klimatach – w sieci pojawił się pierwszy zwiastun gry The Awakened, którą studio Frogwares określa „środkowym palcem” wymierzonym w rosyjskiego najeźdźcę.

Zobacz oficjalną zapowiedź Sherlock Holmes: The Awakened

Sherlock Holmes: The Awakened to tytuł najnowszej przygodówki detektywistycznej od weteranów z ekipy Frogwares. Tak naprawdę jest to gruntownie przeprojektowana (a właściwie: napisana od nowa) wersja gry z 2006 roku. Twórcy wspominają o odświeżonej fabule, dodatkowych zadaniach, zamianie otwartego świata w półotwarty, ulepszonym interfejsie, unowocześnionej mechanice rozgrywki, ładniejszej oprawie wizualnej i zmianie perspektywy z pierwszo- na trzecioosobową. Zobacz jak to wygląda na oficjalnym zwiastunie:

Wymagania sprzętowe gry Sherlock Holmes: The Awakened

Przy okazji poznaliśmy też wymagania sprzętowe. Okazuje się, że bez „Dziesiątki” i 12 GB pamięci RAM nie ma co podchodzić do nowego-starego Sherlocka Holmesa. The Awakened wymaga też co najmniej procesora Intel Core i5-6600 i grafiki GeForce GTX 960. Zresztą spójrz…

Konfiguracja minimalna: System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-6600 lub AMD Ryzen 5 2600

lub Pamięć: 12 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 960 lub Radeon R9 380 Konfiguracja zalecane: System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 3600

lub Pamięć: 12 GB RAM

Karta graficzna: GeForce GTX 1070 lub Radeon RX 5600 XT

Twórcy potrzebują pieniędzy

Premiera gry (na PC, nowych i starych Xboksach i Plejach oraz Switchu) planowana jest na przyszły rok. Aktualnie natomiast trwa zbiórka, która ma umożliwić ukraińskiemu studiu Frogwares kontynuowanie działalności i dokończenie produkcji Sherlock Holmes: The Awakened. Na miesiąc przed jej zakończeniem udało się już osiągnąć cel (równowartość niespełna 330 tysięcy złotych), a zatem o przyszłość można już być raczej spokojnym. Wciąż możesz jednak wesprzeć twórców (przy okazji też odbierając coś dla siebie).

