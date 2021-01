ASUS, jak wielu innych producentów, zdecydował się na udział w targach CES 2021. Postanowił nam zaserwować z tej okazji Latte. Czy jest gorące?

ASUS serwuje nam Latte. ZenBeam Latte

Podczas targów CES 2021 firma ASUS zaserwowała nam Latte. A konkretnie: ZenBeam Latte – przenośny projektor w rozmiarze i kształcie kubka na kawę, co zresztą uzasadnia tę nazwę. Nie tylko to jednak, bo tak jak latte jest połączeniem kawy i napoju mlecznego, tak nowy ZenBeam łączy w sobie funkcje projektora oraz bezprzewodowego głośnika.

W tak małym urządzonku nie da się zmieścić komponentów, które pozwalałyby mu stawać do równej walki z pełnowymiarowymi projektorami. W przypadku ASUS ZenBeam Latte L1 producent nie ma jednak nawet takich ambicji. Stworzył swój gadżet, by sprawdzał się w sytuacjach wyjątkowych i na co dzień, w domach. Jasność na poziomie 300 lumenów, możliwość wyświetlania obrazu od 40 do 120 cali i rozdzielczość HD (720p) to cechy, które brzmią naprawdę przyzwoicie.

Dobry projektor i głośnik Bluetooth w jednym

Ten mały projektor nie potrzebuje kabli ani do zasilania, ani do przesyłania treści – wszystko odbywa się bezprzewodowo. ZenBeam Latte L1 oferuje 3-godzinny czas pracy, który w dodatku wydłuża się do 12 godzin, gdy interesuje nas tylko audio. Skoro już przy tym jesteśmy, to dodajmy, że w środku drzemie 10-watowy system głośników zaprojektowany przez inżynierów Harman Kardon, a nie trzeba chyba lepszej rekomendacji niż to.

Jest więc chwytliwa nazwa, jest całkiem niezła specyfikacja i jest bardzo estetyczny wygląd. Aby ASUS ZenBeam Latte L1 mógł osiągnąć sukces, potrzebuje jeszcze tylko akceptowalnej ceny. Niestety na razie jej nie poznaliśmy – liczymy, że wkrótce się to zmieni, bo rynkowy debiut urządzenia jest planowany już na drugi kwartał bieżącego roku.

