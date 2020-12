Recenzujemy wyjątkowy projektor Optoma Cinemax P2, który pozwala uzyskać obraz o przekątnej od 85 cali wzwyż nieznacznie tylko odsuwając urządzenie od ekranu. Ten projektor to także soundbar i odtwarzacz multimedialny pracujący pod kontrolą Androida i platformy Aptoide.

Producenci telewizorów dwoją się i troją, by umożliwić nam, w jak najatrakcyjniejszej cenie, zakup dużych i wyjątkowo płaskich telewizorów. Dziś nawet 65 cali w przystępnej cenie nikogo nie zaskakuje, a przecież dwie dekady temu satysfakcja z 32-calowego telewizora kineskopowego była niewspółmiernie większa.

Filmy w 4K z projektora Optoma ustawionego pod ścianą to coś co trzeba zobaczyć, usłyszeć, a także poczuć

Równolegle do branży TV rozwija się też branża projektorowa, a w niej segment projektorów ultrakrótkiego rzutu, które umożliwiają wyświetlanie obrazu z bardzo niewielkiej odległości od ekranu czy też ściany. Ta druga zresztą może okazać się dużo wygodniejsza, bo tzw. ekran musi być idealnie płaski, by nie potęgować zniekształceń obrazu bardzo silnych przy ultrakrótkim rzucie.

W moje ręce trafił na pewien czas projektor Optoma Cinemax P2. Nazwa sugeruje przyjemne wrażenia filmowe i mogę od razu powiedzieć, że ten projektor bardzo mi się spodobał. Ogólnie cenię Optomę za atrakcyjnie wycenione projektory i bardzo dobrą kolorystykę wyświetlanego obrazu, ale nie sądziłem, że trafi mi się urządzenie, które sprawi tyle radości podczas oglądania nie tylko filmów, ale i zdjęć, a także serfowania po internecie i okazjonalnej pracy na ogromnym 100-calowym ekranie w rozdzielczości 4K.



Optoma Cinemax P2 podczas pracy w pomieszczeniu, rzutujący pulpit projektora na ścianę. Zdjęcie poglądowe, kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. Ocenę jakości obrazu przeprowadzono na dodatkowym ekranie projektorowym

Specyfikacja Optoma Cinemax P2

Optoma Cinemax P2 źródło światła niebieski laser + koło fosforowe / technologia wyświetlania DLP XPR / obsługa obrazu 3D

żywotność do 30 tysięcy godzin zależnie od trybu pracy jasność 3000 ANSI lumenów rozdzielczość 4K poprzez funkcję przesuwania chipu DLP, obsługa sygnału 2160/60p optyka / rozmiar obrazu odległość rzutowania 47 do 66 cm

rozmiar obrazu od 85 do 120 cali

przesunięcie obrazu 124% (dolna krawędź jest ponad projektorem przy ustawieniu na stole) zoom / korekta położenia / zniekształceń brak (regulacja poprzez odległość od ekranu) / regulowane nóżki / korekta cyfrowa w menu kolory koło filtrów RGBRGB, wsparcie 120% Rec.709, obsługa HDR10 i HLG łączność Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet złącza 3 x HDMI 2.0 (jedno ze wsparciem 1.4a 3D) / 3 x USB (z zasilaniem, bez, serwisowe) / wyjście audio SPDIF, minijack / Ethernet RJ-45 dźwięk wbudowany soundbar NuForce o mocy 2x19 W / Dolby Digital 2.0 / wsparcie dla subwoofera

możliwość pracy jako głośnik Bluetooth dodatkowe funkcje upłynniacz obrazu, platforma Android 8.0 ze sklepem z aplikacjami Aptoide

funkcje przekazywania obrazu ze smartfonów z Android i iOS

tablica informacyjna, wykrywanie zakrycia obiektywu, współpraca z asystentem Google, Amazon Echo, IFTTT, blokada kensington głośność pracy 26 - 28 dB(A) wymiary / waga 576 x 383 x 130 mm / 11 kg cena 14999 złotych

Optoma Cinemax P2 - to nie jest mały projektor, ale zmieści się na stoliku IKEA Lack

Gwoli wyjaśnienia, trzeba nadmienić że Optoma Cinemax P2 nie jest małym projektorem. Jego wymiary to 576 x 383 x 129,7mm, a waga 10,5 kilograma. Jednak nie będzie on nam przeszkadzał ustawiony pośrodku pokoju, ba nawet nie trzeba wieszać go pod sufitem, by pozwolić mu „zniknąć” z salonu, czy jakiegokolwiek pokoju. Cinemax P2 możemy zainstalować w każdym pomieszczeniu, w którym ściana pozwala na wyświetlanie obrazu 85-calowego, a pod nią znajdzie się miejsce na niewielki stolik (Lack z IKEA pasuje na styk, a z przodu mamy miejsce na położenie na przykład dysku).

Mniejszego obrazu nie da się wyświetlić, bo to przekątna uzyskiwana praktycznie przy projektorze dosuniętym do ściany. Po bokach i z przodu należy zapewnić mu około 50 cm miejsca dla prawidłowej wentylacji.

Ja zdecydowałem się odsunąć go kilkanaście cm od ściany, by uzyskać piękny 100-calowy obraz. W instrukcji przeczytamy, że maksymalna sugerowana przekątna to mniej więcej 120 cali, ale można uzyskać jeszcze większy obraz odsuwając projektor od ściany jeszcze bardziej.

Tyle, że w tym przypadku nie będzie on już tak nieskazitelny. Ale, zastanówmy się. Kto z was ma w domu 120-calowy telewizor i zdaje sobie sprawę jak duży jest to obraz. Ja już przy przekątnej 100 cali oglądanej z odległości około 4 metrów czułem się jak w niewielkim kinie. Bo to właśnie o kino i filmy tutaj najwięcej się rozchodzi. Tyle, że Cinemax P2 to nie tylko projektor ultrakrótkiego rzutu.

Jak pięknie - projektor i soundbar w jednym

Soundbar firmowany przez NuForce zgodny jest z Dolby Digital 2.0, w razie potrzeby może pracować jako samodzielny i niezły głośnik Bluetooth. Wystarczy wyłączając projektor aktywować tryb audio i możemy cieszyć się niezłej jakości muzyką bez dodatkowego obrazu. Właśnie z tego powodu na Cinemax P2 patrzę się inaczej niż na te projektory ultrakrótkiego rzutu, w których głośniki od razu proszą się o dodatkowe wsparcie.





Optoma potrafi zagrać bardzo głośno (zestaw dwóch pełnozakresowych i dwóch wysokotonowych głośników ma łączną moc 38W) i wcale nie poczujemy, że to zintegrowane z projektorem audio. Jeśli braknie nam basów, zawsze można podłączyć do projektora zewnętrzny subwoofer i zafundować sobie dźwiękowy masaż żołądka. W menu znajdziemy kilka ustawień charakteru dźwięku, ale ja pozostawiłem opcję Auto. Jest też opcja opóźnienia wbudowanego głośnika (od -50 do 50ms), szkoda że nie ma tej opcji dla urządzeń Bluetooth podłączonych do projektora (na przykład słuchawek).

Cały projektor wykonany jest z wysokiej jakości białego półmatowego plastiku, po lewej i prawej stronie ma otwory wentylacyjne, z przodu wspomniany soundbar przesłonięty szarobeżowym-materiałem, a z tyłu pokaźny zestaw złącz.

Złącza w projektorze - wszystko co konieczne na miejscu

Czego tu nie ma - dwa porty HDMI na tylnej ściance (trzeci jest po prawej stronie obudowy), złącza USB towarzyszące tym portom by zasilić podłączony ewentualnie komputerek lub odtwarzacz w postaci klucza HDMI, albo podłączyć samodzielny dysk lub pendrive z multimediami (Cinemax odtwarza nie tylko filmy i zdjęcia, ale też pliki Office, dokumenty Adobe PDF i radzi sobie z tym bardzo dobrze). Jest też cyfrowe wyjście audio SPDIF, zwykły port minijack do głośników lub zewnętrznego subwoofera, a także port Ethernet do zdalnego zarządzania projektorem.

Bo ten projektor możemy połączyć z siecią nie tylko drogą bezprzewodową, ale jeśli mamy takie oczekiwania i przewodową. W pewnych okolicznościach, przewodowy transfer danych może okazać się efektywniejszy, a przecież to projektor 4K.

Jest też złącze dla zasilania i przelotka Kensington gdybyśmy zechcieli ustawić ten projektor w miejscu, z którego mógłby się z czyjąś pomocą ulotnić. A przyznam, że od razu pomyślałem o tym projektorze jako ciekawym urządzeniu instalacyjnym. Nie tyle ze względu na jasność, co wygodę ustawienia w sposób nieingerujący w otoczenie.

Na tylnej ściance podobnie jak po bokach obudowy mamy siateczkę ułatwiającą wentylację wewnętrznego mechanizmu wyświetlania. Optoma Cinemax P2 jest projektorem laserowym, który oferuje deklarowaną jasność 3000 ANSI lumenów i wykorzystuje technologię DLP do wyświetlania. Obraz rzutowany jest poprzez odbicie od lustra, które przesłonięte jest ochronną szybką.

Jestem osobą, która dba o takie urządzenia, ale być może kiedyś producent pomyśli o dodatkowej ochronie na przykład na okoliczność wizyty kota, którego ciekawi wydobywające się z wnętrza światło. W tym momencie warto wspomnieć, że projektor ma czujnik oświetlenia, który w przypadku przesłonięcia wiązki światła zmniejsza znacząco jej natężenie, tak by nas nie oślepić.

Jest cicho, bardzo cicho

W przypadku projektorów do kina domowego, a także tych multimedialnych, zawsze zwraca się uwagę na głośność pracy. Pod tym względem trzeba tylko chwalić Optomę Cinemax P2. Szum daje co prawda o sobie znać, ale w porównaniu z tym co niejeden projektor potrafi, jest bardzo cicho. W kategorii cisza cenię sobie markę Sony, ale tutaj i Optoma stanęła na wysokości zdania. I to nawet przy maksymalnej jasności lub z włączonym trybem HDR.

Dzięki temu możemy oglądać filmy z bardzo cichą ścieżką dźwiękową nic nie tracąc z zamysłu reżysera i kompozytora.

W zestawie z projektorem dostajemy także pilot. Nie okazał się on tak przydatny jak tego się spodziewałem, ale to nie wina pilota. Znalazłem także miarkę ułatwiającą ustawienie projektora względem ściany dla danej przekątnej obrazu.

Instalacja Optoma Cinemax P2 - przy ultrakrótkim rzucie to duże wyzwanie

W przypadku wielu projektorów jedną z możliwych orientacji jest taka, gdy projektor podwieszono pod sufitem. W tym przypadku projektor najlepiej postawić na stoliku, bo tylko tak wykorzystamy w pełni jego zalety. Projektor może pracować albo rzutując obraz na ekran od przodu (za projektorem), albo od tyłu (przed projektorem). W tym drugim przypadku pomiędzy widzem a ekranem nie będzie żadnych przeszkód, chyba że sami je sobie tam ustawimy.

Dokładne wypoziomowanie i naprostowanie względem ekranu, jest przy Cinemax P2 bardzo ważne. Najmniejsze nawet odstępstwa od idealnie prostych kątów, sprawią że pojawią się zauważalne zniekształcenia obrazu. Najpierw należy postarać się ustawić projektor dobrze na stoliku, odsunąć go na odpowiednią odległość, a potem wypoziomować, albo nóżkami stolika albo nóżkami w projektorze od strony głosników. Jeśli to nie pomoże w menu projektora jest podmenu Korekcja Geometrii. W nim skorygujemy położenie nie tylko narożników obrazu, ale też wewnętrznych punktów węzłowych siatki obrazu, co pozwoli dopasować wyświetlanie do mniej płaskich powierzchni.

Mimo tych opcji, warto by ekran był maksymalnie płaski, czyli albo był sztywnym ekranem, albo ścianą. Idealnie byłoby, gdyby tę ścianę pomalowano tzw. farbą projektorową poprawiającą refleksyjność światła.

Oczywiście można wyświetlić obraz także na ścianie szarej lub odbiegającej mocno od białego koloru, ale w menu brakuje opcji korekty kolorystyki pod tym względem. Najmniej problemów sprawi wspomniana szara ściana. Ja z takiej (oprócz ekranu) korzystałem i wcale nie przeszkadzało mi to w przyjemnym odbiorze kolorów.

By obraz był ostry, ekran musi być idealnie płaski

Jeśli macie ekran rozwijany to szykujcie się na mały szok. Po pierwsze musi to być ekran co najmniej 85-calowej przekątnej, po drugie jeśli ekran jest już trochę wyeksploatowany i wisząc mocno się wykrzywia, to nici z komfortowego oglądania. Możecie nawet nie zdawać sobie sprawy z tego faktu jeśli dotychczas używaliście ekranu z projektorem standardowego lub długiego rzutu, bo w tych przypadkach niewielkie falowanie ekranu prawie nie wpływa na geometrię obrazu.



Sciana jest teoretycznie najbardziej płaską powierzchnią jaką mamy pod ręką w domu, a jednak nawet w jej przypadku mogą pojawić się nierówności, które projektor bezlitoście podkresli na obrazie testowym

Jeśli chcecie wiedzieć w jakiej dokładnie odległości trzeba umieścić projektor (jego tylną ściankę, te ze złączami) od ekranu, to poniżej kilka najważniejszych wartości. Obraz wyświetlany jest kilkadziesiąt cm ponad płaszczyzną instalacji

85 cali - 15 cm odległości,

100 cali - 23 cm odległości,

120 cali - 34 cm odległości.

Ostatnią czynnością jest ustawienie ostrości. Najlepiej robić to z włączonym menu ekranowym lub po wyświetleniu geometrycznego kształtu. Ostrzenie przy obrazie filmowym będzie nieskuteczne. W tym celu należy wybrać opcję Ostrość z menu lub wcisnąć prawy dolny przycisk pilota na kilka sekund. Pojawi się informacja o ostrzeniu i przyciskami lewo prawo dostosowujemy ostrość.

Projektor nie pokazuje w tym przypadku żadnej wartości pomocniczej, dlatego jest to działanie trochę na wyczucie. Jednak szybko zauważymy w jakim kierunku należy zmieniać ostrość. Nawet niewielka jej zmiana będzie skutkować ogromną zmianą na obrazie. W trakcie ostrzenia widać też, czy projektor został ustawiony odpowiednio względem ekranu.

Pomimo zaawansowanej opcji korekcji zniekształceń, która pozwala na kompensację zniekształceń trapezowych, ale także beczkowych, poduszkowych, walcowych, sferycznych, wskazane jest by obraz był rzutowany na wprost.

Pilot, bo przycisk na obudowie jest tylko jeden

Pilot dołączony do projektora działa w dwóch trybach. Podczerwieni (IR) lub Bluetooth. Decyduje o tym tryb czuwania w jakim pozostawimy projektor. Jeśli jest to tryb SmartHome, który pozwala wybudzać projektor zdalnie przez polecenia z urządzeń Smart, to pilot od razu skomunikuje się poprzez Bluetooth. Jeśli wybraliśmy tryb Eco, czyli standardowe czuwanie, to pilot najpierw wyśle sygnał przez podczerwień.

Używanie pilota bardzo przypomina piloty dołączane do takich urządzeń jak Mi Box czy Chromecast lub inne przystawki Smart TV. Od czasu do czasu trzeba go naładować przez USB. Jest on bezwzględnie potrzebny, bo na projektorze mamy tylko przycisk włączania. Niektóre przyciski pilota są dwufunkcyjne, na przykład przycisk ekranu domowego naciśnięty na dłużej aktywuje tryb myszy żyroskopowej.

Optoma Cinemax P2 - uruchamiamy projektor

Gdy projektor jest już ustawiony pora go włączyć. Po kilkunastu sekundach pojawi się logo producenta i angielskojęzyczny napis Zobacz więcej, Usłysz więcej, a po kolejnych kilkunastu sekundach obraz zależnie od wybranego wejścia i podłączonego źródła obrazu. To istotne, bo projektor może albo wyświetlić obraz z zewnątrz, albo własny ekran domowy. W tym momencie zaczyna się prawdziwa zabawa, ale też pojawiają się pewne schody.





Siatka punktów węzłowych, które służą do korekty zniekształcenia obrazu

Dotyczą one intuicyjności głównego menu projektora. Gdy je opanujemy nie będzie sprawiać ono nam problemu, ale na samym początku może wydać się nam, że pewnych opcji w ogóle nie ma. Na szczęście są wszystkie potrzebne w projektorze rozrywkowym, w tym funkcje HDR i HLG (dla obrazu o szerokim zakresie dynamiki), opcje korekty kolorystyki, funkcje dynamicznej czerni, a także poziomu jasności. Jest też teatr telewizji, czyli funkcja PureMotion. Bardzo jej nie lubię, ale muszę przyznać, że Optoma nieźle sobie radzi pod tym względem.

Projektor jest w stanie zaakceptować i wyświetlić obraz o rozdzielczości 4K przy 60 kl/s. Jeśli tak się nie dzieje, co łatwo dostrzec np. w Netflixie, który nie sygnalizuje nam dostępności treści 4K, to prawdopodobnie mieliśmy ustawioną opcję EDID dla portu HDMI na 1.4 a nie 2.0.



W przypadku Optomy Cinemax P2, możemy liczyć na obsługę nagrań 4K lub 4K HDR w Netlixie. W tym drugim przypadku jest tylko ikonka HDR

Napisałem, że projektor wyświetla obraz z wybranego portu HDMI do którego podłączono komputer (wtedy mamy ogromny ekran), odtwarzacz wideo lub inne urządzenie. Takie działanie koniec końców może okazać się konieczne, ale trzeba zauważyć, że Optoma Cinemax P2 w zamierzeniu jest sprzętem samodzielnym.

Niedosyt aplikacji, ale jest światełko w tunelu

Na pokładzie znalazł się system Android, który umożliwia pracę aplikacjom instalowanym ze sklepu Aptoide TV albo z zewnętrznego nośnika. Korzystanie z projektora w tym trybie przypomina pracę z telewizorem z Android TV czy też popularnym Xiaomi Mi Box. Niestety poważnym zgrzytem jest nienajlepiej zaimplementowana platforma Aptoide TV. Otóż z Marketplace, który zintegrowany jest z systemem zainstalować można tylko kilka przydatnych aplikacji, na dodatek nie rzucają one na kolana. Na przykład Netflix działa tylko w trybie SD i tylko bardzo dobre skalowanie rozdzielczości w górę przez projektor ratuje sytuację.

Na szczęście nie jesteśmy na przegranej pozycji, ale wymaga to podłączenia zewnętrznego źródła obrazu. Może to być dysk z filmami, wtedy przyda się praktyczny wbudowany odtwarzacz multimediów, może to być też wspomniany Xiaomi Mi Box, który rozwinie swoje skrzydła podając nam obraz 4K i HDR jeśli dana aplikacja na to pozwoli. To trochę psuje kompletność projektora, ale wydaje się też, że niewiele trzeba do szczęścia.

Tylko dobrej woli programistów, którzy poprawią błędy. Mogłem bowiem zainstalować najnowszy Netflix z sieci na projektorze, ale każda próba uruchomienia kończyła się komunikatem o braku kompatybilności. Podobnie było w przypadku HBO GO. Aplikacja Amazon Prime TV nie sprawiała problemów.

Będąc w trybie pulpitu projektora mamy dostęp do drugiego menu, tego bardziej Androidowego. To właśnie tu skonfigurujemy sieć Wi-Fi, Bluetooth i inne drobiazgi, a także wyszukamy ewentualnych aktualizacji oprogramowania.

Stąd wybierzemy też źródło wejściowe, uruchomimy też dwa narzędzia. Pierwsze to InfoWall czyli ekran informacyjny, który zamienia projektor w wyświetlacz podsumowania naszego dnia. Na razie opcji nie jest szczególnie dużo, ale jeśli lubicie by lecącemu w tle wideo towarzyszyły informacje takie jak lista zadań czy prognoza pogody, to jest na to sposób. Drugie narzędzie to TapCast. Pomaga ono zamienić projektor w odpowiednik Chromecast i strumieniowanie treści bezpośrednio na projektor.

W ten sposób bezprzewodowo mogłem wyświetlić obraz z komputera (nie tylko zakładkę przeglądarki, ale cały pulpit), lecz możliwe było to po instalacji aplikacji TapCast nawet w przypadku smartfonów Huawei z HMS, które jak wiecie z przesyłaniem treści do Chromecasta sobie nie radzą.

Optoma Cinemax P2 może stać się też częścią domowego inteligentnego systemu IoT zarządzanego przez Asystenta Google, Amazon Alexa czy IFTTT. Z kolei do gniazd USB podłączymy klawiaturę jak i mysz, co teoretycznie w połączeniu z odpowiednimi aplikacjami pozwoli zamienić projektor w prosty komputer do internetu i multimediów. W standardzie mamy oprogramowanie przeglądarki internetowej. Choćby z tego powodu żałuję, że Aptoide TV działa poniżej oczekiwań. Ale z nadzieją czekam.





Tymczasem dopóki oglądałem filmy i zdjęcia z dysku, pilot projektora był bardzo przydatny. Gdy jednak przerzucałem się na filmy z Netflixa w 4K i HDR, nudził się on na stoliku, a w moją rękę trafiał pilot od odtwarzacza. Pomijając ten fakt, sposób w jaki Optoma Cinemax P2 wyświetla obraz zasługuje na same pochwały i przyćmiewa wspomniany problem z aplikacjami.



Film Oblivion odtwarzany z podłączonego dysku

Technikalia wyświetlania obrazu

Maksymalną rozdzielczość wyświetlania zapewnia chip DLP XPR o rozmiarze 0,47 cala. W ten sposób dzięki technologii przesunięć (XPR) chip o natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli jest w stanie wyświetlić wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Tak wysoka rozdzielczość zachęca do uruchomienia na projektorze gier, ale nie idzie z nią w parze super małe opóźnienie, którego wartość w trybie Gry może czasem dawać się we znaki. Oczywiście i tak nie odmówiłem sobie chwili ze światem Cyberpunk 2077, który pomimo niedociągnięć zachwycał wypełniając prawie całą ścianę pokoju.



Warto dbać o czystość szybki zabezpieczającej wewnętrzny układ optyczny. Zbierający się na niej kurz nie degraduje znacząco jakości obrazu, ale utrudnia wykorzystanie pełnego potencjału projektora

Żywotność źródła światła wynosi do 30 tysięcy godzin, co spełni wymagania nawet fanów filmowych maratorów. Optoma Cinemax P2 stosuje niebieski laser z żółtym kołem fosforowym dla uzyskania białego światła, a technologia DLP z kołem filtrów koloru RGBRGB dba o właściwe barwy obrazu. Projektor radzi sobie z przestrzenią barw szerszą niż REC.709, ale też nie jest do dokładne odwzorowanie przestrzeni DCI-P3. Mimo to, bogactwo barw i, co mnie zaskoczyło, wcale nie smoliste czernie, ale bogate w szczegóły cienie, sprawiają, że oglądanie filmów to czysta przyjemność.

Optoma Cinemax P2 - obraz i wrażenia w praktyce

Gdy Optoma Cinemax P2 nakarmimy wysokiej jakości nagraniami filmowymi, projektor odwdzięczy się nam:

świetną kolorystyką już od razu po wyciągnięciu z pudełku,

detalicznymi cieniami, nawet jeśli oglądamy filmy przy niewielkiej ilości światła zewnętrznego,

ostrym, jasnym i nasyconym obrazem także w kolorach, choć to tylko DLP z pojedynczym chipem.



Zdjęcie z aparatu cyfrowego wyświetlone na projektorze

Zwykle im większy ekran tym więcej widzimy na filmie i stąd wrażenie, że oglądamy go jakby na nowo. Dzięki Cinemax P2 mogłem nie tylko cieszyć się dużą skalą, ale też wspomnianą szczegółowością obrazu. Najlepiej było w przypadku filmów 4K z HDR, ale nawet treści SD zyskują wiele po wyświetleniu przez ten projektor. Im lepiej zapisane tym więcej.







Optoma Cinemax P2 najlepiej radzi sobie w pomieszczeniu bez dodatkowego oświetlenia, ale jasność projektora jest na tyle duża, że nawet świecące się lampki nie zepsują seansu. Dzięki temu możemy projektor wykorzystać jako sprzęt do typowych seansów kina domowego, ale też jako multimedialno-rozrywkowy produkt w chwili gdy więcej niż jedna osoba chce cieszyć się obrazem.

Subiektywnie rzecz ujmując, w przypadku treści bez HDR, które pozwalały na wybór trybu wyświetlania, najlepiej sprawdzał się tryb Cinema oraz HDR Sim, w którym nawet stare produkcje nabierały nowego życia

Zmierzone jasności bieli to dla najważniejszych trybów:

Cinema - 1700lumenów,

HDR Sim - 2000 lumenów (wystarczająca do oglądania filmów nawet w lekko doświetlonych pomieszczeniach),

Game - 2000 lumenów,

Reference - 1300 lumenów (sprawdzi się, w zaciemnionym miejscu przygotowanych do filmowej rozrywki),

Bright - około 3000 lumenów (deklarowana przez producenta jasność).

Możliwości dostosowania obrazu w Optoma Cinemax P2

W menu projektora mamy sporo opcji regulacji obrazu, tak by dostosować go nie tylko do warunków panujących w otoczeniu, ale również wyświetlanego obrazu, aby jak najmniej uronić z przyjemności oglądania. Bywa bowiem tak, że pewne filmy są ogólnie bardzo jasne, inne z kolei bardzo ciemne, a jeszcze inne mocno kontrastowe.



Gdy sygnał nie zawiera danych HDR, opcje HDR i HLG pozostają nieaktywne

W dostosowaniu obrazu do ustawień referencyjnych lub naszych własnych gustów pomocne są:

tryby wyświetlania: Cinema, HDR (tylko gdy sygnał jest HDR), HLG (tylko dla treści HLG), HDR Sim (symulacja HDR, do wyboru ręcznie), Game, Reference, Bright, User i 3D (po aktywacji można skorzystać też z kalibracji ISF),

dla HDR i HLG możemy ustawić różną moc efektu, tak by położyć nacisk na jasność (Bright), równowagę (Standard), jakość filmów (Film) lub szczegółowość (Detail) - najlepiej samodzielnie sprawdzić, które ustawienie nam pasuje,

upłynniacz ruchu Pure Motion ma cztery ustawienia, wyłączony i trzy poziomy efektu,

jasność możemy regulować dla każdego trybu wyświetlania, jest też menu Brightness Mode, w którym mamy trzy tryby Dynamic Black (dla różnego poziomu kontrastowości scen) oraz 11 ustawień mocy lampy od 100 do 50%.

Podsumowanie - sto cali przyjemności dla oka i dla ucha

Już nie pierwszy raz to mówię, ale jeśli projektor do domu to moim zdaniem najlepiej ultrakrótki rzut. Problem w tym, że by taki projektor gwarantował wysoką jakość obrazu, nie może to być urządzenie tanie. Zresztą, trudno szukać takich projektorów na dolnej półce cenowej. Szczególnie jeśli oferują rozdzielczość 4K i mają wbudowany soundbar.

Optoma Cinemax P2 kosztuje około 15 tysięcy złotych. Sporo, ale poszukajmy telewizorów w tej cenie. Tak, na pewno zauważycie, że niewiele drożej można już mieć prawdziwe 8K. Tylko, że o przekątnej 65 cali. Tymczasem 4K wciąż jest w cenie, a Optoma tę rozdzielczość wyświetli na 85 calowym, 100 calowym i większym ekranie.

Optoma Cinemax P2 zachowuje to co najlepsze w projektorach, czyli bardzo dużą przekątną obrazu, łącząc ją z wygodą obsługi jaką oferuje telewizor

Stu calowy telewizor, o ile nie będzie w postaci warstwy naklejanej na ścianę, będzie już konstrukcją dużą i niewygodną w instalacji. A Optomę Cinemax P2 wystarczy postawić pod ścianą i rozkoszować się jej obrazem. Atrakcyjna stylistycznie obudowa, połączona z wbudowanym soundbarem, dopełniają obrazu domowego centrum rozrywkowego. Szkoda, że zawiodła platforma Aptoide TV, ale liczę na to, że można ją naprawić szybciej niż miałoby to miejsce w przypadku braków sprzętowych.

Optoma Cinemax P2 - czy warto kupić ten projektor

Jeśli waszym celem jest bardzo duży obraz, świetne 4K z HDR i wygoda instalacji połączona z atrakcyjnym wzornictwem, to projektor Optoma Cinemax P2 zasługuje na naszą rekomendację. Ten, kto zdecyduje się kupić ten projektor, będzie na pewno zadowolony.

Projektor Optoma Cinemax P2 - plusy i minusy lub to o czym musisz pamiętać

bardzo dobrej jakości obraz 4K i HDR/HLG,

dobrze radzi sobie z kontrastowymi scenami,

bogate w szczegóły cienie,

szeroki gamut wyświetlanych barw,

nie wymaga daleko idących regulacji po wyjęciu z pudełka,

efektywnie działający upłynniacz ruchu,

bardzo cicha praca,

wbudowany soundbar NuForce, który może pracować samodzielnie jako głośnik BT,

można go ustawić tuż pod ścianą/ekranem,

rozbudowane opcje korekty zniekształceń obrazu,

wbudowany odtwarzacz treści multimedialnych/Office/PDF, przeglądarka internetowa,

wygodne przesyłanie treści z dowolnego komputera lub telefonu,

może być elementem domowego systemu IoT,

system Android umozliwia podłączenie klawiatury i myszy,

atrakcyjne wzornictwo pasujące do każdego typu pomieszczenia.



aplikacje dostępne przez wbudowaną platformę Aptoide mało przydatne,

niezbyt intuicyjne menu ustawień w projektorze,

wymaga bardzo precyzyjnego ustawienia względem ekranu

brak polskiego języka w menu podstawowym projektora.

