Projektor Xiaomi Mijia Projector 2 Pro to nie najwyższa półka, ale naprawdę dobrze zapowiadający się sprzęt na kieszeń przeciętnego „Kowalskiego”. I taki „Kowalski” może być zachwycony jego możliwościami.

Nowy projektor Xiaomi - Mijia Projector 2 Pro to kawał ciekawego sprzętu

Xiaomi Mijia Projector 2 Pro to najnowszy członek rodziny, którą tworzą naprawdę dobre projektory do kina domowego. Takie, które może nie imponują suchą specyfikacją, ale stosunkiem ceny do możliwości potrafią zachwycić. Tak samo ma być w przypadku tej nowinki, która pomimo niewielkich gabarytów pozwoli cieszyć się wielkim obrazem, który w dodatku ma się prezentować bez zarzutu.

Nowy projektor Xiaomi wyświetla obraz Full HD, którego przekątna może sięgać nawet 200 cali, choć sam producent nie zaleca przekraczania 120 cali (a taki rozmiar osiągniemy, ustawiając urządzenie około 3 m od ściany). To wciąż dużo więcej niż oferują telewizory. Jasność na poziomie 1300 ANSI lumenów z LED-owego źródła światła oznacza zaś, że nawet w niezupełnie zaciemnionym pokoju na filmy, seriale i inne programy powinno się patrzeć całkiem komfortowo. Wypada też wspomnieć o obsłudze formatu HDR10+ i 20-watowych głośnikach, choć oczywiście najlepiej zrobimy, jeśli podłączymy zewnętrzny system audio. Na uwagę zasługuje też nieduża i dobrze prezentująca się obudowa.

Specyfikacja Xiaomi Mijia Projector 2 Pro w skrócie: Rozdzielczość: 1920x1080 px

Źródło światła: LED

Jasność: 1300 ANSI lumenów

Współczynnik projekcji: 1,1:1 (120"@3 m)

Obsługa HDR: tak, HDR10+

Pokrycie przestrzeni Rec.709: >100%

Rozmiar ekranu: 60-200 cali

Procesor: Amlogic T972

Pamieć: 2 GB RAM + 16 GB na pliki

Głośniki: 2 x 10 W

Złącza: 2 x HDMI, 2 x USB, 1 x S/PDIF, 1 x mini jack, 1 x Ethernet

Wymiary i waga: 215 x 201 x 143 mm / 3,7 kg

Ile kosztuje projektor Xiaomi Mijia Projector 2 Pro?

Cena? 4599 juanów, co przy prostym przeliczeniu daje jakieś 2500 złotych. Realny jest więc scenariusz, w którym za nowy projektor Xiaomi zapłacimy mniej niż 3 tysiące i wtedy będzie to naprawdę godna uwagi propozycja.

