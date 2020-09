Od cen nowych projektorów Sony może rozboleć głowa. Ale oglądanie filmów, które są w stanie dostarczyć, ma być tego warte. Rzućmy okiem na modele VPL-VW590ES, VPL-VW790ES i VPL-GTZ380.

Najlepszy projektor do kina domowego? Odpowiedź Sony

Sony przekonuje, że VPL-VW590ES, VPL-VW790ES i VPL-GTZ380 to najlepsze projektory do kina domowego i może nawet mieć rację. Szkoda tylko, że niewielu z nas będzie miało okazję się o tym przekonać. Ich ceny są daleko poza możliwościami przeciętnego „Kowalskiego”, ale – cóż – pomarzyć można.

O czym konkretnie? Ano o projektorach z panelami SXRD, znanymi z bardzo wysokiej szczegółowości i realistycznych kolorów. O prawdziwej rozdzielczości 4K (4096 x 2160 pikseli) na ekranie o przekątnej grubo ponad 100 cali. O obsłudze dynamicznego HDR-u, zapewniającego pierwszorzędny kontrast. O realistycznym obrazie gwarantowanym przez procesor X1, podobny do tego znanego z najlepszych telewizorów Sony. O równie ostrym obrazie w rogach, co w centralnym punkcie, dzięki systemowi Digital Focus Optimizer. O technologii Motionflow niedopuszczającej do zamazywania się obrazu w dynamicznych akcjach. I o poziomie jasności eliminującym problem z niedoskonałym zaciemnieniem pokoju.



Sony VPL-VW590ES u góry i Sony VPL-VW790ES pod spodem

Najtańszy Sony VPL-VW590ES wykorzystuje standardową lampę i oferuje jasność 1800 lumenów. Nieco droższy Sony VPL-VW790ES to już projektor laserowy, mogący zaoferować jasność na poziomie 2000 lumenów i żywotność sięgającą 20 000 godzin.

Flagowy Sony VPL-GTZ380 również działa w oparciu o laser, ale w tym przypadku jasność dochodzi aż do 10 000 lumenów, a do tego można liczyć na 100-procentowe pokrycie palety DCI-P3.

Samochód, mieszkanie albo nowy projektor Sony

Tak właściwie każdy z tych projektorów ma tylko jedną wadę, a jest nią ceną. Najtańszy z trójki jest droższy niż flagowe telewizory, a w cenie najdroższego spokojnie kupilibyśmy Corvettę albo niemałe mieszkanie. Konkretnie:

Sony VPL-VW590ES kosztuje 6999 euro (czyli ponad 30 000 złotych),

kosztuje (czyli ponad 30 000 złotych), Sony VPL-VW790ES kosztuje 11 999 euro (czyli ponad 50 000 złotych),

kosztuje (czyli ponad 50 000 złotych), Sony VPL-GTZ380 kosztuje 79 999 euro (czyli ponad 350 000 złotych).

Źródło: Sony, informacja własna

