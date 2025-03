Humorystyczny symulator wychodzi z ukrycia i otrzymuje darmowe demo. Auto Fuszerka, bo o tej produkcji mowa, przenosi graczy do warsztatu samochodowego z lat 90., w którym obowiązki wykonuje się “może nie najtaniej, ale jako tako”.

W branży gier pełno jest zadziwiających symulatorów. Od rozbudowanych tytułu pokroju Microsoft Flight Simulator 24, po zabawne gry z oryginalnym pomysłem. Dziś skupimy się na tej drugiej kategorii – polska gra Auto Fuszerka otrzymuje wreszcie demo na Steamie.

O czym jest Auto Fuszerka?

Tytuł gry skutecznie podpowiada, czego należy się spodziewać. Otóż Auto Fuszerka pozwala graczom wejść w buty polskiego mechanika samochodowego z lat 90., który kultywuje swoje rzemiosło w myśl najznakomitszych prawideł kombinowania. “Czasy są ciężkie, więc musisz wykazać się sprytem. Przycinaj na czym tylko się da!” – zachęca opis gry na platformie Steam.

Główną cechą Auto Fuszerki jest wspomniany klimat lat 90. Gra pokazuje w krzywym zwierciadle (czyżby?) realia tamtych czasów. Tak więc w toku rozgrywki gracze będą montować “oryginalne” części w autach swoich klientów, niejednokrotnie wyciągając je z pojazdów należących do innych. Twórca jednocześnie podpowiada, jak należy załatać dziurę w błotniku – otóż 2 kg szpachli powinno załatwić sprawę. Za tytuł odpowiada niezależny deweloper Little Dog Games.

Demo na Steamie już dostępne

Jak to wszystko wygląda w praktyce? Na szczęście można przekonać się samodzielnie grając w demo Auto Fuszerka na Steamie. Zawiera ono wstęp fabularny, 3 zlecenia napraw, podstawowe mechaniki warsztatowe wraz z tutorialem i całe mnóstwo smaczków (tak, plakat, o którym myślicie, też jest). Odbiór wersji demonstracyjnej jest bardzo pozytywny. Co konkretnie piszą gracze?

Użytkownik "Misiar" pisze – “Świetne demo, nic tylko czekać na pełną wersję! Jedyne do czego można się przyczepić to optymalizacja, nawet na mocnym sprzęcie potrafi przyciąć, a z tego co czytam to na słabszych kompach jest gorzej”.

W podobnym tonie wypowiada się gracz o pseudonimie "Chyba Ty :D" – “Demko zaliczone zaskoczyło mocno czekam na pełną wersję gierka typowa na lata 90 jak ktoś żył w tych czasach to powinien ograć gra oddaje :)”.

Premiera Auto Fuszerka we wczesnym dostępie odbędzie się we wrześniu 2025 r. Wygląda więc na to, że GTA 6 będzie miało mocną konkurencję.

Źródło: Little Dog Games