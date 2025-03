Assassin’s Creed Shadows w liczbach. Mamy hit?

Za nami premiera Assassin’s Creed Shadows. Czy francuski wydawca Ubisoft może odtrąbić sukces? Liczby wskazują na to, że gra cieszy się nie najgorszym zainteresowaniem.

W pewnym sensie jest to gra-fenomen. O Assassin’s Creed Shadows mówią wszyscy (nawet premier Japonii!), również ci, którzy nie planują zagrać. Tytuł bardzo ważny dla pogrążonego w kryzysie Ubisoftu i ważny dla samych fanów, którzy liczą na powiew świeżości w nieco skostniałej serii. Czy można mówić o sukcesie? Liczby sugerują, że źle nie jest.

Assassin’s Creed Shadows w liczbach

Ubisoft poinformował, że Assassin’s Creed Shadows zagrało już milion graczy. “DZIĘKUJEMY z całego serca za dołączenie do tej przygody w feudalnej Japonii. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że możemy rozpocząć tę podróż z wami” – czytamy we wpisie na X.

Chcąc zaczerpnąć więcej liczb, należy udać się na platformę Steam oraz SteamDB. Assassin’s Creed Shadows zostało do tej pory ocenione ponad 4300 razy. 81 proc. opinii to te pozytywne, co jest wynikiem dobrym. Co więcej, gra jest aktualnie widoczna na niemalże samym szczycie listy popularności Steama.

SteamDB rzuca światło na frekwencję graczy PC. Aktualny szczyt aktywności wynosi ponad 41 tys. graczy zalogowanych jednocześnie. Nie powinniśmy przywiązywać się do tej liczby – nadchodzi weekend i prawie na pewno ten wynik zostanie pobity.

Czy można więc mówić o sukcesie? Kluczowe będą nadchodzące tygodnie, które pokażą, czy Assassin’s Creed Shadows potrafi zatrzymać gracza na dłużej. Należy poczekać na oficjalne dane sprzedażowe od Ubisoftu. Na koniec przypomnijmy, że gra dostępna jest na PC i konsolach aktualnej generacji.

Źródło: Ubisoft, Steam, SteamDB