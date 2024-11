Microsoft Flight Simulator 24 wreszcie “wylądował”. Zdecydowanie nie jest to udana premiera, o czym świadczy odbiór produkcji ze strony graczy. Zakładka gry na platformie Steam mówi wszystko: “przytłaczająco negatywne” recenzje. Co poszło nie tak?

Gracze mają powody do zadowolenia. Długo oczekiwany Microsoft Flight Simulator 24 wreszcie debiutuje. Problem polega na tym, że jest to debiut niezwykle burzliwy. Świadczy o tym odzew ze strony internautów. Zakładka gry na platformie Steam to źródło wielu niepochlebnych uwag pod adresem twórców.

Microsoft Flight Simulator 24: odbiór gry na Steamie

W momencie pisania tych słów Microsoft Flight Simulator 24 ma 2460 recenzji na Steamie, z czego jedynie 14 proc. to te pozytywne. Dawno nie widzieliśmy tak jednoznacznie negatywnych opinii. Co wobec tego poszło nie tak? Gracze punktują deweloperów:

Internauta o pseudonimie Kubutekrox pisze: “TA GRA JEST EPICKA!!! KOCHAM EKRAN ŁADOWANIA TAK BARDZO!!! NIE MOGŁEM GRAĆ W PRAWDZIWĄ GRĘ PRZEZ 4/5 GODZIN, ALE MOGĘ PATRZEĆ NA PIĘKNY EKRAN ŁADOWANIA!”.

Gracz o pseudonimie Bawzi wypowiada się w podobnym tonie, nie szczędząc ostrych słów: “Zapewniano nas, że nie będzie takich problemów z pobieraniem i konfiguracją gry, jakie były w MFS2020. Oszuści. Jest dokładnie tak samo, a nawet gorzej. Po długiej konfiguracji utknęło na dodawaniu postaci. Czekałem i czekałem, aż stwierdziłem, że nie ma to sensu i zrestartowałem grę. Całą konfigurację muszę teraz zaczynać od zera, więc podobnie jak w wersji z 2020 będzie trzeba zostawiać komputer na całą noc. Żenada, żenada, żenada. Asobo, waszymi obietnicami możemy sobie jako społeczność podetrzeć d...ę bo nie są nic warte".



kamiloushi również nie jest zadowolony z premiery Microsoft Flight Simulator 24. Oto, co ma do przekazania: "Brak możliwości uruchomienia. Rozpocząłem o 17, mamy 20. Cały czas ekran ładowania. Przy 97% informacja o crashu. Ludzie zgłaszają problemy z tym, że samoloty które miały być w danym pakiecie - nie są widoczne. 850 PLN...+ pożegnajcie się ze zwrotami. Ja już czekam 2,3h".

Twórcy gry muszą szybko reagować

Jak widać, frustracja graczy jest uzasadniona problemami z uruchomieniem wymarzonej gry. To, że twórcy zareagują, jest pewne, jednak otwartym pytaniem pozostaje, ile czasu im zajmie wyprowadzenie tytułu na prostą.

Niemniej historia pokazuje, że konsekwentne wsparcie gier może przekonać graczy do zmiany swojej opinii. Dobrym przykładem jest Cyberpunk 2077, czy tegoroczny Helldivers 2. Obie te gry odpokutowały swoje grzechy. Pozostaje mieć nadzieję, że Microsoft Flight Simulator 24 również dołączy do tego grona.

Źródło: Steam