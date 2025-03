Poprawili fabrykę. Chiński GeForce RTX 4090 już w sprzedaży

Chińscy modderzy wprowadzili do sprzedaży ulepszoną wersję karty graficznej GeForce RTX 4090. Specjalna wersja oferuje dwukrotnie większą pojemność pamięci VRAM,dzięki czemu lepiej sprawdza się w zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją.

GeForce RTX 4090 ma już swoje lata, a w międzyczasie pojawił się jego następca — GeForce RTX 5090. Mimo to karta ta wciąż cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród profesjonalnych użytkowników.

Ostatnio model ten zyskał nowe życie dzięki chińskim modderom, którzy oferują specjalnie zmodyfikowane wersje z podwojoną pojemnością pamięci VRAM przeznaczone do stacji roboczych wspomagających sztuczną inteligencję.

GeForce RTX 4090 48 GB

Jak zauważył serwis VideoCardz, chińscy modderzy wyspecjalizowali się w modyfikowaniu karty GeForce RTX 4090. Modyfikacja takiej karty jest jednak bardziej skomplikowana niż to mogłoby się wydawać.

Karta GeForce RTX 4090 standardowo oferuje 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit i nie umożliwia podwojenia tej pojemności. Modderzy jednak znaleźli sposób, wykorzystując płytkę drukowaną z modelu GeForce RTX 3090 Ti, która fizycznie pozwala na montaż kości pamięci po obu stronach laminatu. Dzięki temu można wyposażyć kartę w 48 GB pamięci GDDR6X 384-bit, przy zachowaniu kompatybilności z chipem GeForce RTX 4090 (AD102).



GeForce RTX 4090 w wersji z 48 GB pamięci VRAM (foto: reddit)

Efektem ubocznym tego procederu są karty GeForce RTX 4090 z wylutowanymi procesorami graficznymi i modułami pamięci. Część takich kart trafia na rynek za sprawą oszustów, sprzedających je nieświadomym graczom.

Chińskie firmy sprzedają ulepszonego GeForce RTX 4090

Nie jest to sprzęt do grania. GeForce RTX 4090 48 GB to karta, która przede wszystkim sprawdzi się w stacjach roboczych do wspomagania sztucznej inteligencji - większa pojemność pamięci wideo pozwala na przechowywanie większych modeli językowych.



Modderzy wyspecjalizowali się w konstruowaniu kart GeForce RTX 4090 z podwojoną pojemnością pamięci wideo

Tego typu konstrukcje to już nie tylko ciekawostka. Chińskie firmy wręcz wyspecjalizowały się w konstruowaniu ulepszonych kart, montując na nich dwuslotowe chłodzenie z wentylatorem promieniowym (tzw. turbiną) lub specjalne układy chłodzenia wodnego typu AiO.



Oferty sprzedaży kart GeForce RTX 4090 z 48 GB pamięci VRAM z Chin (foto: eBay)

Ulepszone karty GeForce RTX 4090 są dostępne na platformach sprzedażowych w cenie około 3,5-4 tys. dol., czyli niemal dwukrotnie drożej niż standardowe wersje GeForce RTX 4090. Mimo to znajdują nabywców, ponieważ takie ceny są nadal znacznie niższe niż w przypadku modelu RTX A6000 — profesjonalnej wersji GeForce RTX 4090 wyposażonej w 48 GB VRAM.