Brak ci słów? Twoje komentarze na Instagramie napiszą się same

Witaj w erze sztucznej inteligencji. AI wyręczy cię nawet w pisaniu komentarzy.

Podczas gdy polscy użytkownicy dopiero powoli dostają dostęp do Meta AI, w Stanach trwają testy zupełnie nowej funkcji.

Sztuczna inteligencja na Instagramie obejrzy zdjęcia za ciebie i sama je skomentuje

Cześć użytkowników Instagrama otrzymała już dostęp do funkcji "Write with Meta AI", która odpowiada za automatyczne generowanie komentarzy. Po jej kliknięciu sztuczna inteligencja analizuje zawartość zdjęcia, a następnie tworzy trzy propozycje komentarzy.

Internauta Jonah Manzano uwiecznił nową funkcję na wideo. Na widok selfie zrobionego w salonie Meta AI wygenerowała wyłącznie pochlebne komentarze, więc najwidoczniej twórcy nie chcą, by sztuczna inteligencja wyręczała hejterów.

Póki co funkcja "Write with Meta AI" zdaje się być dostępna jedynie u garski użytkowników Instagrama, więc najpewniej znajduje się w fazie testów. Nie wiadomo kiedy - i czy w ogóle - trafi do wszystkich, bo jeśli rozwiązanie spotka się z nieprzychylnymi opiniami, to może zostać całkowicie porzucone.

Unijne przepisy dotyczące funkcji AI, zwłaszcza tych odpowiedzialnych za analizę zdjęć z widocznymi twarzami, są bardzo rygorystyczne. Można więc oczekiwać, że nowa funkcja na razie nie pojawi się w naszej części świata.