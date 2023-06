Rodzimy deweloper Play2Chill przypomina o pracach nad symulatorem Aztecs: The Last Sun. Teraz każdy z nas może sprawdzić na własnej skórze, jak to jest być bogatym. Wystarczy tylko pobrać wersję demonstracyjną gry, która pojawiła się na Steamie z okazji Festiwalu Steam Next.

Aztecs: The Last Sun to symulator budowania miasta z elementami survivalu i terraformowania z akcją osadzoną pomiędzy XIII a XVI wiekiem. Gracz wcieli się we władcę, który będzie miał za zadanie zbudować i doprowadzić do świetności państwo-miasto. Produkcja łączy trzy różne aspekty zarządzania miastem: ekonomiczny, militarny oraz religijny.

Głównymi zadaniami w tym tytule będą inwestowanie w kulturę, wznoszenie budowli, budowanie potężnej armii oraz składanie bogom ofiary z ludzi (ma to spotkać się z odzewem bogów). Twórcy zapewniają, że zadbali o odzwierciedlenie historycznych detali. Jak to wszystko mniej więcej wygląda, możecie sprawdzić, grając w wersję demonstracyjną symulatora, która jest dostępna przez kolejne dni na Steamie.

– Cieszę się, że zgodnie z planem możemy zaprezentować wersję demo Aztecs: The Last Sun, w której gracze zobaczą efekty naszej wielomiesięcznej pracy. Mam nadzieję, że zachęcimy ich także do zagrania w naszego city-buildera już w momencie premiery pełnej wersji – komentuje Tomasz Róziecki, prezes zarządu Play2Chill.

Data premiery Aztecs i inne gry Play2Chill

Poza produkcją o Aztekach Play2Chill tworzy również Rally Mechanic Simulator. Premiery obydwu tych tytułów planowane są na 2024. Natomiast demo RMS trafi do pecetowców jeszcze w tym roku. Ponadto spółka zamierza kontynuować prace nad rozwojem i utrzymaniem Motorcycle Mechanic Simulator 2021. Ten ostatni tytuł ukazał się na konsoli Nintendo Switch, a w planach jest wydanie na Xboksy.

źródło: materiały prasowe