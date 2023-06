Rodzima spółka Big Cheese Studio ujawnia pierwsze informacje na temat kontynuacji popularnej gry Cooking Simulator. Ponownie czeka nas wiele gotowania i zarządzania. Wśród istotniejszych nowości znalazły się ulepszone sterowanie i tryb dla wielu graczy.

W drugiej części, zatytułowanej Cooking Simulator 2: Better Together, gracze po raz kolejny będą mieli okazję wcielić się w rolę szefa kuchni i poprowadzić swoją restaurację do sukcesu. Twórcy wzięli sobie do serca opinie społeczności i postanowili wprowadzić do najnowszej odsłony opcjonalny tryb multiplayer. Produkcja jest już dostępna na platformie Steam.

– Cooking Simulator to nasz flagowy produkt, który od początku chcieliśmy rozwijać, a druga część jest tego naturalnym rezultatem. Pierwsza odsłona obroniła się fotorealistyczną grafiką, bardzo realistyczną fizyką i możliwością zabawy. Pracujemy nad tym, żeby w drugiej pokazać więcej i lepiej – mówi Łukasz Dębski, CEO Big Cheese Studio.

– Dodatkowym atutem Cooking Simulator 2 będzie nowe, udoskonalone sterowanie i tryb multiplayer, dzięki któremu wszystkie przepisy można będzie przygotowywać wspólnie ze znajomymi – dodaje szef Big Cheese.

Cooking Simulator 2 – rozgrywka

Nasza przygoda w Cooking Simulator 2: Better Together rozpocznie się od skromnych początków w małej burgerowni, ale z czasem i zdobytym doświadczeniem pojawią się możliwości rozwoju kariery oraz rozbudowy gastronomicznego biznesu.

Wirtualna kuchnia będzie wyposażona w profesjonalne urządzenia, narzędzia, składniki oraz wiele przepisów niezbędnych do przygotowywania i serwowania smacznych posiłków dla różnorodnych gości restauracji. Zadaniem gracza jako szefa kuchni będzie eksperymentowanie i tworzenie dań, które zaspokoją oczekiwania wymagających klientów. Równie istotne ma być umiejętne zarządzanie restauracją: dbanie o czystość, zamawianie produktów oraz śledzenie rosnącego zainteresowania i prestiżu miejsca.

Gra zawiera tryb sandbox, który stanowi doskonałą opcję dla osób chcących spędzić czas ze znajomymi w otwartej kuchni, gotować bez ograniczeń, tworzyć własne przepisy i rozwijać kulinarne umiejętności we własnym tempie. Nowością będzie także możliwość zaproszenia przyjaciół do swojego mieszkania na wykwintną kolację.

Inne plany twórców Cooking Simulator

W tegorocznych planach studia znajduje się również wydanie gry Underdose – narracyjnej gry 2D, łączącej elementy zarządzania, survivalu oraz zagadek logicznych, inspirowanej klimatem filmów Blade Runner oraz Ghost in The Shell. Produkcja jest już dostępna na platformie Steam.

źródło: materiały prasowe