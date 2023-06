Commandos w pirackich klimatach? Tak właśnie można by podsumować grę Shadow Gambit: The Cursed Crew. Najnowszy gameplay natomiast pozwala wierzyć w to, że ta nietypowa mikstura będzie wyjątkowo smakowita.

Za Shadow Gambit: The Cursed Crew odpowiada studio Mimimi Games, które wcześniej dało nam świetne Desperados III i równie udane Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Tak jak w przypadku tych poprzednich tytułów, najnowsza produkcja będzie taktyczną strategią w stylu Commandos, z tą jednak różnicą, że utrzymaną w pirackich klimatach.

Zobacz gameplay z Shadow Gambit: The Cursed Crew

W grze Shadow Gambit: The Cursed Crew trafiamy na Zaginione Karaiby. Przejmując kontrolę nad piracką zgrają z Afią na czele, ruszymy w poszukiwania skarbu kapitana Mordechaja, walcząc z Inkwizycją. Najskuteczniejszą taktyką będzie cicha infiltracja i eliminacja zagrożeń z ukrycia. Możemy przyjrzeć się temu na najnowszym materiale wideo, będącym blisko półgodzinnym gameplayem (dzięki, IGN):

Studio Mimimi Games zdołało już udowodnić, że potrafi robić wyśmienite strategie taktyczne. Zarówno Desperados III, jak i Shadow Tactics: Blades of the Shogun zebrało świetne recenzje – ze średnią ocen na poziomie 8,5/10. Czy tak będzie i tym razem? Przekonamy się już niebawem – między 19 a 26 czerwca w ramach Steam Next Fest udostępnione zostanie demo, a premiera pełnej wersji została zaplanowana na 17 sierpnia.

Oprócz pecetów gra Shadow Gambit: The Cursed Crew trafi również na konsole obecnej generacji: PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Źródło: IGN, Mimimi Games