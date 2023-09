Centralny Ośrodek Informatyki zaprasza programujących studentów do zmierzenia się z aplikacją mObywatel 2.0. W hackathonie mHack do wygrania jest 50 tysięcy złotych i coś jeszcze.

Aplikacja mObywatel 2.0 oferuje użytkownikom szereg usług cyfrowych. Dostępny w niej jest mDowód, tymczasowe prawo jazdy, ale pozwala też opłacać niektóre podatki lub poskarżyć się na dewastację krajobrazu. Według ministerstwa cyfryzacji to jednak nadal niewiele, ale pomysły na rozwój aplikacji mObywatel bywają kontrowersyjne. Centralny Ośrodek Informatyki zrobić to inaczej i dowiedzieć co mogą oraz czego potrzebują użytkownicy. W tym celu organizuje mHack.

mHack mObywatela

mHack jest konkursem hakerskim, ale nie do końca takim do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Organizuje go Centralny Ośrodek Informatyki, a jego uczestnicy będą mieli okazję wziąć na cel aplikację mObywatel. Nie będą jednak walczyć z jej zabezpieczeniami, a otwartymi bazami danych.

Administracja publiczna ma ich bowiem mnóstwo, ale ich praktyczne wykorzystywanie wymaga dobrego pomysłu. Tym właśnie mają się zająć uczestnicy konkursu mHack. Zespoły, składające się z od 3 do 5 osób, będą pracować nad stworzeniem narzędzia automatyzującego lub optymalizującego, które przyda się użytkownikom aplikacji na codzień. Chodzi o to, aby wzbogacić aplikację mObywatel o praktyczną funkcję, której źródłem mogą być publicznie dostępne dane.

Zależy nam na skorzystaniu z umiejętności i pomysłów studentów, aby stworzyć rozwiązanie, które przyniesie korzyści społeczeństwu. Chcemy, aby nasze produkty powstawały we współpracy z obywatelami i uwzględniały ich wizje i potrzeby.

piszą organizatorzy konkursu mHack

Zwycięski zespół może liczyć na nagrodę w wysokości 50 tys. zł, a ich pomysł ma szanse na spektakularną realizację. Wdrożenie funkcji w aplikacji nie oznacza może sławy, ale bardzo blisko. mObywatel jest zainstalowany na milionach telefonów w Polsce, a większość ich właścicieli korzysta z niego przynajmniej incydentalnie. Odbiorca jest więc na przysłowiowym widelcu, a programiści mogą się przekonać czy ich pomysłowość odpowiada potrzebom tłumów.

mHack zaplanowany został na weekend 21-22 października 2023 roku. Konkurs odbywać się będzie we wrocławskim hotelu Novotel. Zapisy trwają do 13 października, a od zainteresowanych wymagany jest status studenta oraz umiejętności programistyczne.

Źródło: informacja prasowa COI