W ofercie Deepcool pojawiły się kontrolery A-RGB i RGB, które wedle zapowiedzi pozwolą na wygodną kontrolę podświetlenia komputerowych komponentów omijając kable czy dodatkowe oprogramowanie.

Bezprzewodowe kontrolery A-RGB i RGB od Deepcool

Nikogo nie dziwią już podświetlane podzespoły komputerów. Zyskujący na popularności trend może nasuwać pytanie, jak najwygodniej wszystkim zarządzać? Deepcool sugeruje, że dobrym rozwiązaniem będą wprowadzane właśnie do sprzedaży kontrolery A-RGB i RGB.

W zestawie użytkownicy znajdą odbiornik oraz pilot zdalnego sterowania. W zależności od modelu, do kontrolera można podpiąć trójpinowy przewód A-RGB lub czteropinowy przewód RGB. Dodatkowo producent dołącza adapter umożliwiający bezproblemowe podłączenie akcesoriów innych firm.

Za zasilane odpowiada przewód SATA, a w przypadku bezprzewodowego pilota bateria CR2025. Co ważne, ten ostatni został wyposażony w magnes. Dzięki temu można go łatwo przytwierdzić do metalowej ścianki obudowy PC. Wymiary kontrolera wynoszą 55 x 17 x 8 mm, a bezprzewodowego pilota: 90 x 27 x 9 mm.

Obydwa kontrolery bezprzewodowe można już znaleźć w sprzedaży. Jak wyglądają ich ceny? Model A- RGB został wyceniony na 59 złotych. Za model RGB zainteresowani zapłacą 46 złotych.

Źródło: Deepcool

