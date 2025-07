Tak wygląda gameplay Ghost of Yotei. Długi, konkretny materiał

Sucker Punch Productions przygotowuje graczy na nadchodzącą premierę Ghost of Yotei. Podczas State of Play zaprezentowano obszerny materiał z rozgrywki. Dodatkowo Sony ujawnia limitowaną edycję PlayStation 5 z motywem gry.

Wielkimi krokami zbliża się premiera Ghost of Yotei. Twórcy postanowili przybliżyć niuanse rozgrywki na długim materiale w ramach State of Play. Wygląda na to, że nie należy spodziewać się rewolucji, tylko ewolucji sprawdzonych założeń, co zapewne ucieszy fanów Ghost of Tsushima.

Jak wygląda rozgrywka w Ghost of Yotei?

Zacznijmy jednak od różnic. Po pierwsze w Ghost of Yotei pojawia się nowy protagonista, a w zasadzie protagonistka – szukająca zemsty Atsu. Napotka ona na swojej drodze nieoczekiwanych sojuszników, którzy pomogą jej uporać się z demonami przeszłości. Akcja gry toczy się ok. 300 lat po wydarzeniach z “jedynki”.

Otwarty świat Ezo (dzisiejsze Hokkaido) ukazuje zarówno surowe, jak i malownicze krajobrazy Japonii. Swoboda eksploracji to ważny element Ghost of Yotei, podobnie jak walka. Graczom powierzony zostanie rozbudowany arsenał broni. Ciekawie prezentuje się funkcja retrospekcji, która w wybranych momentach pozwoli graczom ujrzeć przeszłość protagonistki. Nie zabraknie trybu fotograficznego, powróci Kurosawa Mode oraz wprowadzone zostaną nowe tryby: Miike Mode i Watanabe Mode. Premiera Ghost of Yotei odbędzie się 2 października 2025 r.

Limitowana edycja PS5

Sony zapowiedziało limitowane edycje konsol PlayStation 5:

Edycja Gold

Zestaw PS5 Ghost of Yotei Gold Limited Edition oraz kontroler DualSense Ghost of Yotei Gold Limited Edition są dostępne na całym świecie u wybranych sprzedawców detalicznych oraz na stronie direct.playstation.com. Dodatkowo, obudowy konsoli PS5 (slim) oraz etui na PS5 Pro – Ghost of Yotei Gold Limited Edition można znaleźć na direct.playstation.com oraz u wybranych sprzedawców detalicznych poza tymi regionami.

Edycja Black

Zestaw PS5 Ghost of Yotei Black Limited Edition oraz kontroler DualSense Ghost of Yotei Black Limited Edition są dostępne wyłącznie na direct.playstation.com, a także u wybranych sprzedawców w Japonii.

Źródło: Blog PlayStation