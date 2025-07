Trwa miesiąc promocji. Marka Dreame obniża ceny sprzętu

Dreame Brand Month w Polsce to okazja na zakup flagowych robotów sprzątających, odkurzaczy pionowych, urządzeń Wet&Dry oraz suszarek do włosów w atrakcyjnych cenach. Promocje mają potrwać od 3 do 31 lipca 2025 r.

Do końca lipca 2025 roku w Polsce trwa Dreame Brand Month. W związku z tym firma oferuje konsumentom specjalne promocje na zaawansowane technologicznie urządzenia marki.

Dreame Brand Month

Jak zapewnia firma, filarem w ich portfolio jest robot sprzątający Dreame X50 Ultra. Jego cena katalogowa wynosi 5.999 zł, ale teraz można go nabyć za 4.199 zł. Wyposażony w system ProLeap™ do pokonywania progów do 6 cm, oferuje siłę ssania 20.000 Pa i technologię VersaLift Navigation, umożliwiającą sprzątanie pod niskimi meblami. Technologia HyperStream™ DuoBrush zapewnia skuteczność na różnych podłogach, a stacja PowerDock™ zwiększa samodzielność robota. Naszą recenzję tego modelu możesz przeczytać TUTAJ.

Dla tych, którzy szukają efektywnego robota sprzątającego w niższej cenie, Dreame L10s Ultra Gen 2 jest dostępny za 1.899 zł (zamiast 2.599 zł). Jak twierdzi firma, model oferuje precyzyjne mapowanie i inteligentną nawigację, a także funkcje automatycznego opróżniania zbiornika na kurz i uzupełniania wody. Testowaliśmy również model Dreamy Z30.

Podczas Brand Month warto zapoznać się z ofertą pionowego bezprzewodowego odkurzacza Wet&Dry Dreame H15 Pro, dostępny za 2.099 zł (zamiast 2.999 zł). Wyposażony w technologię GapFree™ AI DescendReach i siłę ssania 21.000 Pa, oferuje efektywne czyszczenie przy ścianach i długi czas pracy do 60 minut.

Sporym zainteresowaniem cieszy się także model Dreame Z30 Aquacycle, dostępny za 2.299 zł. Oferuje siłę ssania do 28.000 Pa i możliwość sprzątania na mokro dzięki głowicy AquaCycle™. Model Z20, dostępny za 1.429 zł, charakteryzuje się siłą ssania do 25.000 Pa i zaawansowanym systemem filtracji HEPA H14.

Odkurzacze, suszarki oraz robot koszący

W segmencie beauty Dreame oferuje suszarkę do włosów Glory Pocket za 359 zł. Wyposażona w silnik bezszczotkowy i technologię jonizującą, zapewnia szybkie suszenie i ochronę włosów.



Dreame A2, najnowszy robot koszący, dostępny jest za 9.399 zł. Dzięki systemowi OmniSense™ 2.0 i technologii EdgeMaster™ precyzyjnie kosi trawę nawet w trudno dostępnych miejscach.

Trwa miesiąc promocji

Promocyjne urządzenia Dreame Brand Month są dostępne w największych sieciach elektronicznych w Polsce oraz na oficjalnej stronie marki. Miesiąc promocji trwa od 3 do 31 lipca 2025 roku, oferując rozszerzone opcje finansowania i wsparcie techniczne.