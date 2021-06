Jaki bezprzewodowy power bank wybrać? Przygotowaliśmy pięć odpowiedzi i wierzymy, że znajdziesz wśród nich dokładnie taki model, jakiego szukasz.

Dobry power bank to gadżet z kategorii niezbędnych. Smartfony rozładowują się dziś tak szybko i niespodziewanie, że urlop czy nawet dłuższy wypad na miasto bez takiego sprzętu może skończyć się niemiłą niespodzianką. Na rynku dominują modele przewodowe, ale wtedy oprócz noszenia ze sobą power banka, musisz jeszcze mieć kabelek. Dlatego postanowiliśmy się rozejrzeć za modelem bezprzewodowym.

Forever Core - bezprzewodowy power bank za mniej niż 100 zł

Na początku obalmy mit, jakoby zakup bezprzewodowego power banka musiał wiązać z olbrzymim wydatkiem. To oczywiste, że takie gadżety są droższe, ale „droższe” to nie to samo co „drogie”. I tak na przykład Forever Core Travel Battery TBW10B kosztuje tylko 65 złotych. Cechuje się pojemnością 10000 mAh, więc spokojnie na 2-3 razy wystarczy, a prąd płynie na tyle szybko, że ładowanie odbywa się całkiem sprawnie. Ten model ma też jeszcze jeden atut – to przyssawki, dzięki którym telefon pozostaje na swoim miejscu – świetna sprawa.

Xiaomi Mi Wireless Essential – jeden z najpopularniejszych

Jeden z najpopularniejszych power banków na rynku kosztuje dwa razy tyle, ale za to oferuje szybkie ładowanie bezprzewodowe 10 W, a to sprawia, że uzupełnianie energii jest błyskawiczne. W dodatku ma solidną obudowę i świetnie się prezentuje. Mamy tu na myśli Xiaomi Mi Wireless Essential o pojemności 10000 mAh, którego cena w sklepie RTV Euro AGD wynosi 119 złotych. Jej stosunek do oferowanych możliwości trudno byłoby nazwać nieatrakcyjnym.

Trust Primo – gdy priorytetem jest pojemność

Jeśli nie prędkość, a pojemność, jest dla ciebie priorytetem, to lepszą opcją może okazać Trust Primo Wireless Charging Powerbank 20000 mAh. Jak sama nazwa wskazuje, jego pojemność jest dwa razy większa niż wymienionych wcześniej konkurentów. Naładujesz go raz i przy odrobinie szczęścia energii wystarczy na cały urlop. Producent chwali się też wysoką mocą sygnału, dzięki której telefonu do ładowania nie musisz nawet wyjmować z etui (o ile jego grubość nie przekracza 3 mm). Cena wynosi około 160 złotych.

Zens ZEPB02B/00 – naładuje i przytrzyma twój telefon

Choć bezprzewodowe power banki eliminują kłopot z przewodami, generują nowy – w ruchu bywają problematyczne, ponieważ telefon i akumulator nie są ze sobą połączone na stałe. Zens Power Bank Wireless Charger Holder ZEPB02B/00 stanowi rozwiązanie. Akcesorium ma taką konstrukcję, że równocześnie pełni funkcję futerału. Niestety odbywa się to kosztem pojemności akumulatora – i tak za 200 złotych otrzymujemy tylko 5200 mAh.

Samsung EB-U3300XJ - (prawdopodobnie) najlepszy power bank bezprzewodowy

Na koniec propozycja z wyższej półki – Samsung EB-U3300XJ Wireless Battery Pack to bezprzewodowy power bank, zapewniający bardzo szybkie ładowanie i cechujący się pierwszorzędną jakością wykonania. Wprawdzie pełnię mocy pokazuje dopiero przy połączeniu przewodowym, ale także bez „kabelka” radzi sobie wyśmienicie. Dodajmy, że jego pojemność wynosi 10000 mAh, a cena – 219 zł.

Wybór – jak widzisz – jest olbrzymi, a to, co zaprezentowaliśmy, to zaledwie ułamek tego, co można znaleźć w sklepach. Staraliśmy się jednak stworzyć takie zestawienie, w którym każdy będzie w stanie znaleźć coś dla siebie. Wierzymy, że to się udało, a jeśli czujesz, że jakiegoś modelu tutaj zabrakło – śmiało, podziel się swoją propozycją z resztą benchmarkowców, w sekcji komentarzy.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.