Dobry powerbank to taki, który zapewni ci spokój, kiedy w smartfonie lub innej elektronice nagle zabraknie energii. Wybierając powerbank do telefonu warto znaleźć rozwiązanie o dużej pojemności i mocy ładowania. Przedstawiamy ranking przedstawiający najlepsze powerbanki.

Powerbank – jaki wybrać? Po co go w ogóle kupować?

O ile w domu dobry powerbank nie wydaje się być niezbędnym narzędziem, bez którego trudno przetrwać, tak istnieje szereg sytuacji, w których zapas energii jest na wagę złota. Mowa tu przede wszystkim o takich, w których brak dostępu do prądu z sieci, a smartfon, słuchawki, czytnik e-booków, kamerę lub przenośną kamerę koniecznie trzeba naładować.

Powerbank do telefonu to często nieodłączny kompan podróży za granicę (i nie tylko), gdzie na bieżąco korzystamy z nawigacji w smartfonie, tłumacza lub aparatu. Właśnie dlatego warto mieć pod ręką dobry powerbank – jaki wybrać, żeby sprawdził się w każdej, nawet tej najbardziej krytycznej sytuacji?

Najlepsze powerbanki – na co zwracać uwagę przy zakupie?

Przede wszystkim należy znać swoje potrzeby względem takiego urządzenia. Te wynikają m.in. z tego, jak często korzystasz ze smartfona lub innej elektroniki z akumulatorami i jak dużo tych urządzeń zwykle nosisz ze sobą.

Najważniejszy parametr powerbanka to jego pojemność. Dziś 10 000 mAh to minimum, które pozwoli dwukrotnie naładować standardowy smartfon do pełna. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest jednak dobry powerbank 20 000 mAh. Ten zapewnia więcej energii do wykorzystania – a przy tym zwykle “łapie” się w limit linii lotniczych, kiedy podróżujemy z bagażem podręcznym.

Kupując powerbank do telefonu warto też zwracać uwagę na natężenie i moc prądu. Choć jest to kwestia, którą często odkładamy na dalszy plan – najlepszym rozwiązaniem będzie zakup sprzętu oferującego min. 2A i 15 W. To gwarantuje, że podłączony do powerbanka telefon lub inne urządzenie naładuje się szybciej. Im te wartości będą mniejsze, tym dłużej będzie trwać ładowanie.

Często nawet niewielki powerbank do telefonu jest dobrym dotatkiem, który zawsze warto nosić pod ręką

Dla wielu istotną cechą jest również obudowa powerbanka. Mocny powerbank to nie tylko taki, który ma dużą pojemność, ale też taki o dużej wytrzymałości. Osoby, którym często coś upada lub nie do końca dbają o sprzęt powinny zainteresować się powerbankami z metalowymi obudowami. Te w przypadku niespodziewanych upadków posłużą o wiele dłużej w porównaniu do ich plastikowych odpowiedników. Pamiętaj jednak, że metalowe będą ważyć nieco więcej.

Ostatnim elementem, na który warto zwracać uwagę wybierając powerbank jest ilość gniazd USB. Dwa porty powinny wystarczyć w większości przypadków, jednak jeśli korzystasz jednocześnie z telefonu, słuchawek, czytnika i innych urządzeń – przemyśl, czy nie potrzebujesz dodatkowych gniazd do ładowania.

Najlepsze powerbanki. Ranking powerbanków 2023

Xiaomi Redmi Fast Charger Power Bank 20 000 mAh – tani i uniwersalny powerbank dla każdego Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten tani powerbank o pojemności 20 000 mAh pozwoli naładować nawet pięciokrotnie przeciętny smartfon. W swojej cenie niemal nie ma sobie równych. Oferuje 18 W mocy (tyle samo na wejściu, co na wyjściu), przez co ładowanie urządzeń przebiega w jego przypadku bardzo dynamicznie. Dodatkowe zalety? Aż 4 porty USB: dwa gniazda USB-A oraz po jednym USB-C i microUSB. To zestaw, który jest wystarczający, aby naładować właściwie każde urządzenie. Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 20000 mAh

Złącza micro USB 2.0, USB typu C, 2x USB-A

Rodzaj akumulatora litowo-jonowy

Gwarancja 24 miesiące

Baseus Bipow 20 W 10 000 mAh PPDML-L01 – podstawowy powerbank do telefonu z wyświetlaczem Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ten tani powerbank oferuje jednoczesne zasilanie nawet trzech urządzeń. Dwa z nich (np. smartfony) można ładować przez 20-watowe porty USB, trzecie natomiast podłączysz poprzez microUSB (20 W). Choć większe powerbanki posiadają nawet 4 porty, musisz pamiętać, że ta propozycja od Baseus ma pojemność 10 tys. mAh. Oznacza to, że będzie to dobre rozwiązanie raczej na krótkie wypady lub jako kieszonkowe zabezpieczenie na wypadek nagłej utraty energii w smartfonie. Ciekawym dodatkiem jest tutaj wyświetlacz, który wskazuje, ile procent baterii pozostało w akumulatorach. Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 10 000 mAh

Złącza USB typu C, 2x USB-A

Waga 252 g

Green Cell GC PowerPlay 20 000 mAh: duży powerbank polskiej marki Ocena benchmark.pl









5/5 W tej propozycji warto zwrócić uwagę na funkcję Pass-Through, czyli ładowanie powerbanka w czasie ładowania z niego urządzeń. To ciekawa funkcja, która spisze się m.in. podczas podróży, kiedy częsty brak dostępnych “gniazdek” wyjątkowo utrudnia ładowanie całej podręcznej elektroniki. Testowaliśmy dla was ten sprzęt i trudno było w nim znaleźć jakiekolwiek wady. Na plus w tym pojemnym powerbanku zasługują dwa porty USB-A i jeden USB-C. Nie bez znaczenia pozostaje też obsługa szybkiego ładowania. Wybierz ten powerbank, jeśli zależy ci na dobrej jakości i pojemności odpowiedniej dla większości sytuacji. Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 20000 mAh

Złącza 2x USB 2.0, USB typu C

Rodzaj akumulatora litowo-polimerowy

Gwarancja 12 miesięcy

Waga 341.7 g Zobacz recenzję

Baseus Ambilight 65 W 30 000 mAh: bardzo pojemny powerbank, który nigdy nie zawiedzie Ocena benchmark.pl









4,3/5 Pojemność 30 tys. mAh to już wartość, którą trudno nazwać wystarczającą. Z takim zapasem energii można wybrać się na kilkudniowy wypad i nie obawiać się o nagły brak energii w smartfonie. Producent mówi, że Baseus Ambilight 30 000 mAh może ładować jednocześnie 5 urządzeń, a “wtłoczyć” do niego energię można jednym z trzech portów: Lightning, USB-C lub microUSB. To prawdziwie uniwersalny towarzysz podróży, który obsługuje też szybkie ładowanie dwukierunkowe, a maksymalna moc wyjściowa 65 W (USB-C) gwarantuje szybkie przekazywanie prądu z powerbanka. Z przodu znajduje się kolorowy wyświetlacz informujący o stanie ładowania. To dobry powerbank na wakacje i dłuższy wyjazd. Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 30 000 mAh

Złącza Lightning, USB typu C, 4x USB-A, 1x microUSB

Waga 550 g

HAMA Power Pack Supreme 24HD 15 W 24 000 mAh: pojemny powerbank do samolotu na dłuższy wyjazd Ocena benchmark.pl









4,5/5 Z uwagi na ograniczenia prawa lotniczego i niektórych przewoźników lotniczych, nie każdy powerbank można wziąć do samolotu. Powerbank HAMA o pojemności 24 tys. mAh nie powinien jednak sprawiać problemów, jeśli zechcesz wziąć go ze sobą na pokład samolotu wybierając się na krótszy lub dłuższy wyjazd. To urządzenie wspiera szybkie ładowanie, a producent zadbał o zaprezentowanie poziomu jego naładowania przy pomocy minimalistycznych LED. Nie brakuje tutaj zabezpieczenia przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem. To prosty, ale dobry powerbank o dużej pojemności, który dzięki 3 portom do ładowania sprawdzi się nawet na dłuższych wyjazdach. Najważniejsze cechy: Pojemność baterii 24 000 mAh

Złącza USB typu C, 2x USB-A, 1x microUSB

Waga 479 g

Coraz popularniejsze stają się bezprzewodowe powerbanki

Choć te urządzenia pojawiają się na rynku coraz częściej, to nadal należy je traktować jako ciekawostki. Bezprzewodowe powerbanki (np. testowany przez nas Anker PowerCore Magnetic 5K, Anker MagGo 622 czy Belkin MagSafe) charakteryzują się tym, że umieszczając na nich smartfona – zapewniamy sobie wygodę wynikającą z braku konieczności prowadzenia niewygodnych kabli.

Na wybór takiego powerbanka warto jednak się zdecydować pod warunkiem, że będziesz go używać “stacjonarnie”. Wybierając się w podróż z telefonem i powerbankiem najczęściej korzystamy z połączenia przewodowego – pozwala to schować oba urządzenia podczas ciągłego ładowania – a jednocześnie nie przerywać go, kiedy pojawi się potrzeba użycia smartfona.

Jaki powerbank do samolotu?

Wydawać się może, że powerbank do samolotu to temat na osoby artykuł. W praktyce jednak należy pamiętać, że niemal każdy powerbank można wziąć na pokład samolotu do bagażu podręcznego. Należy jednak pamiętać, że międzynarodowe prawo lotnicze pozwala przewozić baterie o pojemności do 160 Wh. Niektórzy przewoźnicy wymagają dodatkowej zgody w przypadku transportu urządzeń z bateriami większymi niż 100 Wh.

Jak wyliczyć pojemność powerbanka w Wh? Sprawdź to, nim weźmiesz powerbank do samolotu Pojemność powerbanków zwykle wyraża się w mAh, jak zatem przeliczyć, czy twój powerbank mieści się w lotniczym limicie, który określa jednostka Wh? Użyj prostego wzoru: pojemność [mAh] x napięcie [V] / 1000 = pojemność [Wh]

Standardowy powerbank o pojemności 27 000 mAh mieści się w górnej granicy (ok. 100 Wh). Pamiętaj o tym kupując powerbank do samolotu. Jeśli będzie mieć powyżej 100 Wh, na lotnisku może się pojawić problem. Istotne również, aby urządzenie odpowiednio zabezpieczyć przed podróżą (np. umieszczając powerbank w kartoniku). Przed lotem zwróć też uwagę, czy twój przewoźnik pozwala wziąć ze sobą więcej niż jeden powerbank do samolotu.