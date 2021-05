Trzeba było poczekać dłużej niż sądzono, ale OnePlus Watch w wersji Cyberpunk 2077 Limited Edition wreszcie doczeka się premiery. Wiemy, kiedy konkretnie.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition w (niemal) pełnej krasie

O tym, że OnePlus Watch doczeka się wersji Cyberpunk 2077 Limited Edition mówiono jeszcze w zeszłym roku, nawet przed premierą tego smartwatcha. Producent zaprezentował go w marcu, natomiast o wersji Cyberpunk 2077 Limited Edition słuch zaginął. Aż do teraz.

Producent w końcu jest gotowy na premierę. I chociaż pozostaje do niej jeszcze kilka dni, już teraz można zobaczyć, jak będzie prezentował się omawiany smart-zegarek. Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami zanosi się na to, że zmiany względem pierwowzoru ograniczą się do innego wyglądu paska (nowa kolorystyka i logo gry), a także limitowanych tarcz. Dzięki tym zabiegom urządzenie ma nawiązywać do świata Cyberpunk 2077.

Kiedy premiera limitowanej wersji OnePlus Watch?

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu - 24 maja.

Specyfikacja techniczna powinna być identyczna jak w oryginalnym OnePlus Watch, a więc obejmie miedzy innymi 1,39-calowy ekran AMOLED, 1 GB RAM, 4 GB pamięci wewnętrznej, pulsometr, miernik SpO2 i wodoszczelność zgodną z założeniami normy 5ATM.

Dostępność OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Limited Edition może być ograniczona, podobnie jak stało się to w przypadku smartfona OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition. Wszystko wyjaśni się jednak podczas oficjalnej prezentacji.

Źródło: Sparrows News