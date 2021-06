Zaprezentowane dziś Huawei FreeBuds 4 to pierwsze bezprzewodowe słuchawki wykorzystujące technologię Adaptive Ear-Matching. Wedle zapewnień pozwolą użytkownikom cieszyć się skuteczniejszą, spersonalizowaną redukcją szumów.

Huawei FreeBuds 4 z Adaptive Ear-Matching

System HarmonyOS, interesujące Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro, tablet MatePad Pro czy właśnie Huawei FreeBuds 4. Chiński producent pochwalił się dziś naprawdę sporą dawką nowości wartych uwagi. Jak już każdy zapewne zdążył się zorientować, tutaj poświecimy chwilę słuchawkom Huawei FreeBuds 4.

Należą do dość dobrze znanej także na naszym rynku rodziny, wielkich rewolucji wizualnych względem poprzedników nie wprowadzono. Znaczące udoskonalenia technologiczne już tak. Najważniejsze, a przynajmniej najbardziej akcentowane to właśnie Adaptive Ear-Matching. Jak krótko, ale dość dokładnie przedstawia to sam producent, mowa o technologii, która wykrywa kształt kanału słuchowego użytkownika oraz warunki zewnętrzne po to, aby na podstawie tych ustaleń dostosować jak najbardziej odpowiedni poziom redukcji szumów. Dopasowany do indywidualnych cech danej osoby.

Ergonomia przede wszystkim

Ważny ma być tu również system symulacji 3D, bo to podobno dzięki niemu udało się wypracować wzorcową ergonomię dla jak najszerszej grupy odbiorców. Huawei podaje, iż w testach uwzględniono szczegółowe dane anatomiczne ponad 10 000 par uszu, a finalnie udało się zapewnić optymalny komfort noszenia słuchawek nawet przez wiele godzin. Istotna jest w tym kontekście także niewielka waga - 4,1 grama na każą słuchawkę.

Co jeszcze trzeba odnotować? Z pewnością Bluetooth 5.2 i możliwość parowania z dwoma urządzeniami jednocześnie, np. ze smartfonem i laptopem. Czas pracy ma wynosić tutaj około 4 godzin z wyłączoną funkcją redukcji szumów oraz 22 godziny przy korzystaniu także z etui ładującego. W przypadku włączonego ANC czas pracy będzie oczywiście krótszy - około 2,5 godziny. Pocieszająca może być obecność szybkiego ładowania, po 15 minutach zasilania słuchawki mają działać kolejne 2,5 godziny.

Huawei FreeBuds 4 otrzymały też udoskonalone minituby basowe. Tu producent podaje, iż generują dzięki temu dźwięk o natężeniu 15% wyższym niż Huawei FreeBuds 3. Nie zabrakło miejsca na czujniki dotykowe do łatwego sterowania, chociażby do obierania połączeń czy regulacji głośności podczas słuchania muzyki.

Ile kosztują słuchawki Huawei FreeBuds 4?

Słuchawki Huawei FreeBuds 4 będą dostępne w Polsce, ale póki co producent nie przedstawił szczegółów z tym związanych. Na rynku chińskim zostały wycenione na 999 juanów, co w prostym przeliczeniu daje około 570 złotych.

Przygotowano dwie wersje kolorystyczne do wyboru - Ceramic White oraz Silver Frost.

Źródło: Huawei