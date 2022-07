Bill Gates ma dosyć obecności swojego nazwiska na liście najbogatszych. Zamierza z tym skończyć pozbywając się swojego majątku. Czy rzeczywiście i jakie masz szanse dostać trochę jego kasy?

Bill Gates to koronny dowód na to, że pieniądze szczęścia nie dają. Pozbawiony trosk materialnych, założyciel Microsoftu znalazł sobie niewyczerpalne źródło rozpaczy w postaci katastrofy klimatycznej. W momencie, kiedy zaczął odczuwać pewną satysfakcję z walki z tą hydrą, jego optymizm zgasiła pandemia. Nie zdążył przestać ubolewać, kiedy zdruzgotały go wieści o konflikcie zbrojnym w Europie. Oznaczają bowiem głód w krajach trzeciego świata i większą recesję, niż ktokolwiek śmiał przypuszczać.

Dlaczego Bill Gates pozbywa się majątku?

Niespodziewanie te bardziej przyziemne przeciwności losu okazały się ożywcze dla nieszczęsnego miliardera. W minioną środę poinformował on świat, że znalazł lek na całe zło. Zamierza skończyć z ocieraniem łez studolarówkami i oddać swój majątek na cele charytatywne. Na czym polega cwany plan Billa Gatesa?

Informacje o pozbywaniu się swojego majątku Bill Gates przekazał w formie wpisu blogowego. Przyznał w nim, że wysoka pozycja na liście najbogatszych nie jest jego celem życiowym i dużo bardziej zależy mu na realizacji dążeń Fundacji Gatesów. W obliczu recesji nie zdoła ona usunąć z tego świata koronawirusa, polio, głodu i zmian klimatycznych za marne 6 miliardów dolarów rocznie. Do końca 2026 roku wydatki Fundacji Gatesów muszą wzrosnąć co najmniej o jedną trzecią i zostały zaplanowane na 9 miliardów rocznie.

Wydatki pozwolą nam przyspieszyć postępy poprzez głębsze inwestowanie w obszary, w których już pracujemy. Aby umożliwić zwiększenie tych wydatków, przekazuję w tym miesiącu 20 miliardów dolarów na darowiznę fundacji.

- zadeklarował Bill Gates.

Czy Bill Gates będzie teraz biedny?

Majątek Billa Gatesa szacowany jest na około 114 miliardów dolarów. Uszczuplenie go o 20 miliardów jest znaczącą różnicą, ale nie bedzie miała wpływu na standard życia Billa Gatesa. Ani on, ani jego rodzina nie będą biedować w szczytnym celu.

moim planem jest oddanie na fundację całego mojego majątku poza tym, co wydam na siebie i swoją rodzinę

Warto też pamiętać, że Melinda i Bill Gatesowie nigdy nie byli jedynymi darczyńcami swojej fundacji i nic pod tym względem się nie zmieni. Nie bez powodu wpis Billa Gatesa jest pełen podziękowań za inspirujący wpływu Warrena Buffetta:

Porównanie wpłat na rzecz Fundacji Gatesów

Skoro sam Bill Gates poświęca swoją pozycję na liście najbogatszych, to chyba jest sens rzucić groszem, prawda? Jego znaczący datek to nie tylko rozdawnictwo. Bill Gates wyłożył 20 milliardów dolarów, ale w ten sposób ma duże szanse zebrać dla Fundacji Gatesów więcej wpłat od zachęconych darczyńców.

Źródło: Gates Notes