Windows 12 zadebiutuje prędzej niż myślisz. Tak przynajmniej sugeruje zwykle dobrze poinformowany Zac Bowden z serwisu Windows Central.

Windows 12 za dwa lata? To niewykluczone

Windows 10 miał być ostatnim systemem z tej rodziny, swego rodzaju żywym, dynamicznie rozwijanym organizmem. Wtedy jednak przyszedł Windows 11 i wygląda na to, że mógł on równocześnie stanowić powrót Microsoftu do „klasycznego” podejścia do wydawania kolejnych wersji „Okienek”. Z informacji, do jakich doszedł wspomniany przed momentem Zac Bowden wynika, że amerykański gigant planuje wydawanie kolejnych dużych wersji systemu mniej więcej co trzy lata. To zaś mogłoby oznaczać, że premiera Windows 12 odbędzie się już w 2024 lub 2025 roku.

Już niebawem użytkownicy systemu Windows 11 doczekają się dużej aktualizacji (22H2), która wprowadzi kilka nowinek, takich jak ulepszone menu Start, Eksplorator plików z kartami, nowy Menedżer zadań czy garść dodatkowych funkcji w Ustawieniach. Przyszłoroczna duża aktualizacja (23H2) ma jednak nie być już wcale taka duża, bo zamiast tego – jak zapowiada Bowden – Microsoft zacznie się mocniej skupiać na rozwoju czegoś większego. Przypuszczalnie: systemu Windows 12. Najpewniej podobnie jak w przypadku „Jedenastki” nie będzie to rewolucja, lecz ewolucja.

Windows 12 zamiast Windows 11 24H2

Konkretne nowe wersje na pewno ułatwiłyby zadanie mniej zaawansowanym użytkownikom. Powinny też wprowadzić po prostu porządek w cyklu wydawniczym. Czy tak się jednak faktycznie stanie – dowiemy się dopiero za jakiś czas. Microsoft oczywiście nie zdradza na razie swoich planów, pamiętajmy jednak, że tryb mniej więcej 3-letni jest mu dobrze znany: Windows 7 ukazał się w 2009 roku, Windows 8 – w 2012 roku, a Windows 10 – w 2015 roku.

Źródło: Windows Central, XDA-developers