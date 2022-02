Podczas konferencji Munich Security Conference 2022, Bill Gates wypowiedział się o trwającej obecnie pandemii i zapowiada, że czeka nas kolejny kryzys związany ze zdrowiem, tym razem jednak winowajcą będzie inny patogen.

Założyciel Microsoftu już w 2015 roku informował o nadchodzącej pandemii.

Podczas konferencji Munich Security Conference 2022 (18-20 lutego), Bill Gates miał okazję wypowiadać się o trwającej pandemii i sposobie walki z nią.

Najlepszą szczepionką przeciwko koronawirusowi według Gates-a jest sam koronawirus, szczególnie wariant Omikron.

W ciągu kolejnych lat powinniśmy być przygotowani na kolejny kryzys zdrowotny na świecie, jednak wywołany przez inny patogen.

Gates przewidział pandemię i wierzy, że świat wróci do normy jeszcze w tym roku

Właściwie to do końca 2022 roku - tak twierdzi Bill Gates, który już podczas wywiadu udzielonego polskim mediom w zeszłorocznym marcu dostrzegał koniec pandemii.

Wówczas jego zdaniem lekiem na trwającą nadal sytuację zdrowotną na świecie są szczepionki, ale nawet w przypadku odwrotu wirusa - będziemy skazani na konieczność noszenia maseczek i zachowywania dystansu społecznego.

W jakim miejscu obecnie znajdujemy się w walce z pandemią?

Okazję, żeby wypowiedzieć się na to i kilka innych pytań miał Bill Gates podczas trwającej do 20 lutego konferencji Munich Security Conference.

Zdaniem filantropa, najlepszą szczepionką przeciwko koronawirusowi jest… sam koronawirus, szczególnie wariant Omikron.

Niestety sam wirus - zwłaszcza wariant o nazwie Omikron - jest rodzajem szczepionki. Oznacza to, że tworzy odporność (...) i wykonał lepszą pracę w dotarciu do światowej populacji niż w przypadku szczepionek.

-mówi Bill Gates zapytany o sposób walki z COVID-19

Założyciel Microsoftu stwierdził również, że ryzyko wywołania poważnych chorób (wskutek transmisji wirusa i jego zarażenia) zostało dramatycznie zmniejszone. Zaznacza jednocześnie, że wystąpienie krytycznych dla zdrowia objawów towarzyszących są powiązane z byciem starszym, otyłością lub cukrzycą.

Czeka nas kolejna pandemia - twierdzi Bill Gates

Nie zaznacza jednak w jakiej perspektywie czasu może ona nadejść. Następny kryzys zdrowotny ma być związany z zupełnie innym patogenem. Kontynuując rozmowę, Gates twierdzi, że naukowcy muszą szybciej reagować i sprawniej opracowywać nowe metody leczenia.

Bill Gates podaje jako przykład czas opracowania szczepionki przeciwko COVID-19 i dotarcie do nadpodaży - wszystko to trwało dwa lata. W przypadku kolejnego kryzysu, ten czas powinien zostać skrócony minimum do 6 miesięcy.

W kolejnej dekadzie powinniśmy być zdolni do stworzenia szczepionek nowej generacji, które będą zdolne do eliminowania całych grup wirusów - twierdzi Gates.

Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o działalności Billa Gates-a związanej z medycyną. Jego predykcje odnośnie przyszłości pandemii mają szansę się sprawdzić?

Źródło: CNBC