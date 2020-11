Sprawdzamy, co ma nam do zaoferowania Media Expert. Chwali się olbrzymimi przecenami i atrakcyjnymi warunkami zakupu – jak oferta na Black Friday wygląda w praktyce?

W Media Expert uznali, że nie ma na co czekać i z Black Friday ruszyli kilka dni wcześniej. Teraz jednak nadszedł dzień, na który czekaliśmy. Z tego powodu sprawdziliśmy, czy faktycznie jest to okazja, by co nieco zaoszczędzić i pozytywnie się zaskoczyliśmy. Rzeczywiście jest co najmniej kilka dobrych ofert i żeby nie pozostać gołosłownymi, zaraz się nimi z wami podzielimy. „Zaraz” jednak, bo najpierw wypadałoby powiedzieć kilka słów na temat samej akcji. A zatem odpowiedzmy sobie na pytanie:

Na czym polega Black Friday w Media Expert?

Po pierwsze: wybrane produkty z wszystkich kategorii zostały przecenione nawet o 80%.

Po drugie: zakupy możesz rozłożyć nawet na 60 rat 0% (albo opóźnić pierwszą ratę o pół roku).

(albo opóźnić pierwszą ratę o pół roku). Po trzecie: za transport nic nie płacisz (o ile wartość zamówienia przekroczy 99 zł).

Wyraźnie widać więc, że okoliczności są sprzyjające i aż chce się ruszyć na zakupy. Na szczęście jest z czego wybierać, bo w sklepie przecenione zostały telewizory, laptopy, smartfony, gadżety, sprzęt AGD i wiele innych produktów. Poniżej przedstawiamy niektóre z tych najciekawszych ofert.

Przeglądamy najciekawsze oferty Media Expert na Black Friday

Wśród tych gorących ofert znaleźliśmy na przykład pralkę Whirlpool FFB7038 BV PL za 997 złotych (czyli o 402,99 zł mniej niż normalnie). To dobry model dla rodziny. W jego bębnie mieści się 7 kg wsadu, który jest właściwie traktowany, a następnie wirowany z prędkością 1000 obrotów na minutę. Niskie zużycie wody i energii to atuty nie bez znaczenia, a o optymalne dobieranie ustawień dba niezawodząca od lat technologia 6-ty Zmysł.

Być może skusi cię też robot sprzątający iRobot Roomba 605 za 699 złotych (czyli o 200,99 zł mniej niż normalnie). Skutecznie i szybko odkurza on zarówno twarde podłogi (na przykład kafelki czy panele), jak i dywany czy wykładziny. Dobrze pomyślana konstrukcja pozwala mu dotrzeć do wszystkich zakamarków w pokoju i zebrać kurz spod mebli czy wzdłuż ścian, a czujniki nie dopuszczają do upadku ze schodów czy kolizji z przeszkodami na drodze.

Telewizor Samsung QLED QE65Q67TAT za 3600 złotych (czyli o 899 zł mniej niż normalnie) to jedna z najciekawszych ofert w sklepie Media Expert z okazji Black Friday. Jest to bardzo dobry, 65-calowy telewizor 4K, oferujący żywy i kontrastowy obraz, ale też bardzo szeroką funkcjonalność. System Smart TV zapewnia tutaj dostęp do najrozmaitszych aplikacji multimedialnych, ale też do rozwiązań zwiększających wygodę, takich jak bezproblemowe przesyłanie treści z telefonu na duży ekran.

W promocji dostępny jest też na przykład laptop ASUS TUF Gaming FX505DT za 4090 złotych (czyli o 309 zł mniej niż normalnie). To kierowany do graczy komputer z procesorem AMD Ryzen 5 3550H, 8 GB pamięci RAM i grafiką GeForce GTX 1650 na pokładzie. Sprzęt poradzi sobie nawet z tymi nowszymi tytułami i można śmiało stwierdzić, że w najbliższych miesiącach będzie to wersja aktualna. Wewnątrz solidnej obudowy znalazło się również miejsce na SSD o pojemności 512 GB, a dopełnieniem całości jest 15-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD, otoczony wyjątkowo smukłą ramką.

W dobrej cenie z okazji Black Friday dostępne są również całkowicie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe, na które normalnie mało kto sobie pozwala. Mowa o JBL Free 2 za 290 złotych (czyli o 209,99 zł mniej niż normalnie) – model zapewnia pełen detali i całkowicie czysty dźwięk, a zarazem dobrze sprawdza się podczas rozmów telefonicznych. Wygodna konstrukcja to kolejny atut na liście, zaraz po długim czasie pracy (do 6 godzin bez ładowania).

Sklepy Media Expert otwarte dłużej w weekend Black Friday

Wszystkie promocje w Media Expert będą trwać do końca listopada (lub do wyczerpania zapasów). Aby ułatwić nam skorzystanie z nich, godziny otwarcia wszystkich sklepów stacjonarnych zostały wydłużone. Oczywiście w Internecie możemy kupować o każdej porze dnia i nocy.

Artykuł powstał we współpracy z Media Expert.