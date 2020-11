Sprawdzamy, co ma nam do zaoferowania Media Expert. Chwali się olbrzymimi przecenami i atrakcyjnymi warunkami zakupu – jak oferta na Black Friday wygląda w praktyce?

W Media Expert uznali, że nie ma na co czekać i z Black Friday ruszyli już teraz. Postanowiliśmy sprawdzić, czy faktycznie jest to okazja, by co nieco zaoszczędzić i pozytywnie się zaskoczyliśmy. Rzeczywiście jest co najmniej kilka dobrych ofert i żeby nie pozostać gołosłownymi, zaraz się nimi z wami podzielimy. „Zaraz” jednak, bo najpierw wypadałoby powiedzieć kilka słów na temat samej akcji. A zatem odpowiedzmy sobie na pytanie:

Na czym polega Black Friday w Media Expert?

Po pierwsze: wybrane produkty z wszystkich kategorii zostały przecenione nawet o 80%.

Po drugie: zakupy możesz rozłożyć nawet na 60 rat 0% (albo opóźnić pierwszą ratę o pół roku).

(albo opóźnić pierwszą ratę o pół roku). Po trzecie: za transport nic nie płacisz (o ile wartość zamówienia przekroczy 99 zł).

Wyraźnie widać więc, że okoliczności są sprzyjające i aż chce się ruszyć na zakupy. Na szczęście jest z czego wybierać, bo w sklepie przecenione zostały telewizory, laptopy, smartfony, gadżety, sprzęt AGD i wiele innych produktów. Poniżej przedstawiamy niektóre z tych najciekawszych ofert.

Przeglądamy najciekawsze oferty Media Expert na Black Week

Jedną z ofert, obok których trudno jest przejść obojętnie, jest przeceniony telewizor Sony KD-65XG7077 za 2990 złotych (czyli o 509 zł mniej niż normalnie). To godny polecenia sprzęt z 65-calowym panelem 4K, zapewniającym nie tylko dużą szczegółowość, ale też żywe i wiernie odwzorowane kolory. Obraz jest też bardzo ostry w ruchu, za co odpowiada technologia Motionflow XR, a ClearAudio+ to gwarancja czystego i wyraźnego dźwięku na każdym poziomie głośności. Niewiele można też zarzucić temu modelowi pod względem funkcjonalności – dobrze sprawdza się w roli odtwarzacza multimedialnego i jest też pełnoprawnym Smart TV.

Inny telewizor, o którym warto wspomnieć, to LG 54NANO793NE za 2999 złotych (czyli o 1000 zł mniej niż normalnie). To jedna z najlepszych ofert, jakie ostatnio widzieliśmy (i jest haczyk: na zakup musisz zdecydować się najpóźniej do 24 listopada, do godziny 23:59). Warto, bo ten 65-calowiec jest w stanie zaoferować rewelacyjny obraz o rozdzielczości 4K – wysoko kontrastowy, z żywymi kolorami i nienaganną płynnością. Do tego oferuje mnóstwo praktycznych funkcji Smart TV w ramach swojego systemu webOS. Dodatkowo możesz jeszcze liczyć na 30% rabatu na soundbar.

W promocji dostępny jest też na przykład laptop ASUS TUF Gaming FX505DT za 4090 złotych (czyli o 309 zł mniej niż normalnie). To kierowany do graczy komputer z procesorem AMD Ryzen 5 3550H, 8 GB pamięci RAM i grafiką GeForce GTX 1650 na pokładzie. Sprzęt poradzi sobie nawet z tymi nowszymi tytułami i można śmiało stwierdzić, że w najbliższych miesiącach będzie to wersja aktualna. Wewnątrz solidnej obudowy znalazło się również miejsce na SSD o pojemności 512 GB, a dopełnieniem całości jest 15-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD, otoczony wyjątkowo smukłą ramką.

Ale nie tylko takie drogie produkty zostały mocno przecenione. Możesz się też rozejrzeć za czymś mniejszym, takim jak dokanałowe słuchawki Motorola Vervebuds 400 True Wireless za 188 złotych (czyli o 112 zł mniej niż normalnie). Tak jak sugeruje to nazwa, są to słuchawki całkowicie bezprzewodowe. W zestawie znajduje się również etui pełniące zarazem funkcję ładowarki, pozwalającej uzupełnić energię w każdym momencie i w każdym miejscu. Łączność Bluetooth 5.0 zapewnia niezawodne i wysokiej jakości połączenie, a wysokiej klasy przetworniki – bogate i wyraźne brzmienie.

Ekspresy do kawy cieszą się ostatnio olbrzymim zainteresowaniem, a Black Friday w Media Expert może być dobrą okazją, by sprawić sobie taki sprzęt. W promocji dostępny jest choćby ekspres DeLonghi Magnifica S Ecam 22.360 B za 1333 złotych (czyli o 667 zł mniej niż normalnie). Obsługuje zarówno mieloną, jak i ziarnistą kawę, szczególnie, że ma w środku młynek, podobnie zresztą jak automatyczny spieniacz mleka. Pozwala ci precyzyjnie komponować swój wymarzony napój, a następnie serwuje go wydajnie i higienicznie. To może być espresso, może być cappuccino i może być też latte. Ty decydujesz i… po chwili się zachwycasz.

Artykuł powstał we współpracy z Media Expert.