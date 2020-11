Sklep Morele nie ogranicza się do Czarnego Piątku i organizuje Black Week – przez pięć dni zaprasza nas do siebie, gdzie czekają na nas naprawdę gorące oferty. Sprawdziliśmy – naprawdę tak jest.

W sklepie Morele trwa Black Week – pięć dni wielkich promocji

W sklepie Morele wystartował Black Week – tydzień wielkich promocji. Zwróć uwagę na liczbę mnogą – akcja ta jest o tyle ciekawa i nietypowa, że nie ma serii produktów, które możesz po prostu kupić za mniejsze pieniądze przez cały czas trwania wyprzedaży, lecz każdego dnia pojawia się nowa oferta. To znaczy, że codziennie czekają na nas niespodzianki i nie mamy powodu, by nie wierzyć w to, że będą pozytywne.

Każdego dnia wyprzedaży Black Week w sklepie Morele przecenione będą inne produkty, reprezentujące różne kategorie. W pierwszym dniu akcji, a więc w poniedziałek, najwięcej wśród produktów dostępnych w obniżonych cenach znajduje się gamingowych akcesoriów. Klawiatury, myszki czy słuchawki dla graczy to właśnie to, co najbardziej opłaca się dzisiaj kupić. Przejrzyj listę przecenionych urządzeń i pamiętaj o wykorzystaniu kodu: AVA7LS1J9I. My też przejrzeliśmy tę ofertę i znaleźliśmy kilka naprawdę mocnych ofert...

W poniedziałek użyj kodu AVA7LS1J9I – oto najciekawsze oferty pierwszego dnia wyprzedaży

Gamingowa klawiatura z wysokiej półki to spory wydatek, dlatego warto wstrzymać się z nim do czarnego piątku, ...a właściwie to poniedziałku, bo w sklepie Morele takie urządzenia zostały poważnie przecenione już dziś. Wśród nich znajduje się genialny Razer Huntsman Elite za 685 zł (a nie 849 zł – taniej o 20%) z autorskimi przełącznikami optomechanicznymi – bardzo dokładnymi, niezwykle szybkimi i równocześnie bardzo trwałymi (wytrzymują nawet do 100 milionów wciśnięć). Podświetlenie Chroma RGB i podpórka pod nadgarstki to kolejne atuty, a wisienką na torcie są dodatkowe przyciski do sterowania multimediami.

Promocją objętych zostało też kilka wyśmienitych myszek do gier. Jedną z nich jest Roccat Kone Pure za 145 zł (a nie 249,99 zł – taniej o 42%). Jej serce to Owl-Eye – optyczny sensor o czułości od 100 do 12 000 DPI, opracowany wspólnie przez Roccat i PixArt. Nie tylko dlatego sprawdza się w boju – równie istotne są dodatkowe przyciski i technologia Easy-Shift[+], umożliwiająca korzystanie z zaawansowanych makr. Efektowne podświetlenie i dobrze pomyślana konstrukcja sprawiają zaś, że gryzoń nie tylko świetnie się prezentuje, ale też doskonale leży w dłoni.

Zaoszczędzić możesz również na zakupie słuchawek do gier. W promocji znajdziesz na przykład zestaw Corsair HS50 Pro za 189 zł (a nie 249 zł – taniej o 25%) z 50-milimetrowymi membranami, wygodnym pałąkiem oraz odłączanym mikrofonem, z którego zrobisz użytek podczas rozgrywki online. Komfort użytkowania tych słuchawek jest pierwszorzędny – ze względu na nie tylko wysokiej jakości materiały, ale też przyciski do regulacji głośności zintegrowane z nausznikiem. Oferowane brzmienie również jest niczego sobie i zadowala nie tylko w grach.

A może rozglądasz się za jakimś nowym monitorem? W takim przypadku zajrzenie do sklepu Morele również będzie dobrym pomysłem. Wśród wielu modeli dostępnych w obniżonych cenach znajdziesz iiyama ProLite XUB2792QSU-B1 za 999 zł (a nie 1299 zł – taniej o 24%). To urządzenie wyposażone w 27-calowy panel IPS, oferujące rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli, a więc większą niż Full HD. Równocześnie możesz liczyć na 5-milisekundowy czas reakcji, jasność na poziomie 350 cd/m2 i obsługę FreeSync. Do swojej dyspozycji masz ponadto złącza HDMI, DisplayPort i DVI, a regulowana podstawka pozwala ci zadbać o ergonomię.

Jeżeli zaś jesteś miłośnikiem wirtualnych wyścigów, to być może zainteresuje cię kierownica Thrustmaster T300RS za 1119 zł (a nie 1469 zł – taniej o 24%). To jeden z najlepszych modeli na rynku, zapewniający wysoki poziom realizmu, a zarazem dający mnóstwo frajdy podczas rozgrywki. Precyzyjnie przenosi ruchy na ekran monitora, a z drugiej strony pozwala faktycznie poczuć to, co dzieje się w grze. Producent zastosował tu nowoczesne technologie, nie zapominając równocześnie o jakości wykonania i ergonomii. Te dwa elementy również stoją na najwyższym poziomie.

Na razie to tyle, choć przeglądając stronę wyprzedaży możesz znaleźć też wiele innych gorących produktów. Koniecznie zajrzyj tutaj jutro – znajdziesz kolejne ciekawe oferty. Black Week trwa do piątku, kiedy to wielkim zwieńczeniem będzie mega promocja na Blakck Friday.

