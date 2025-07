Analitycy ostrzegają. Ceny pamięci do komputerów mocno w górę

Planujecie zakup nowego sprzętu do komputera? Lepiej się pospieszcie – ceny pamięci idą w górę. Dotyczy to nie tylko zwykłych pamięci RAM, ale też GDDR do kart graficznych.

Według najnowszych danych firmy TrendForce, ceny różnych typów pamięci komputerowej znacząco wzrosną w trzecim kwartale 2025 r. Producenci przesuwają swoją produkcję w stronę nowszych, bardziej zaawansowanych układów, ograniczając dostępność starszych modeli.

Dotyczy to przede wszystkim pamięci DRAM, która podrożeje średnio o 10–15 proc. Jeśli uwzględnimy również nowoczesne układy HBM (stosowane m.in. w sztucznej inteligencji), całkowity wzrost cen DRAM może sięgnąć nawet 15–20 proc. Nie chodzi jednak tylko o starsze pamięci DDR4, jak ostatnio pisaliśmy.

DDR4 coraz droższa – szczególnie dla zwykłych użytkowników

Popyt na popularne pamięci DDR4 wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Niestety, producenci nie nadążają z dostawami, szczególnie że większa część dostępnych układów trafia do serwerów, a nie komputerów domowych.

W efekcie konsumenci mogą spodziewać się wyjątkowo dużego wzrostu cen – nawet o 40–45 proc. w trzecim kwartale 2025. Dla porównania, nowsza pamięć DDR5 podrożeje znacznie łagodniej, co pokazuje wyraźne rozbieżności w trendach cenowych.

Podwyżki cen pamięci do laptopów

Wzrost cen dotknie także pamięci przeznaczonej do laptopów. Producenci sprzętu starają się wcześniej kompletować zapasy, obawiając się potencjalnych ceł importowych i ograniczonej dostępności.

Z drugiej strony, główni dostawcy DRAM ograniczają produkcję pamięci DDR4 i DDR5 dla komputerów PC, koncentrując się na serwerach. W rezultacie ceny kontraktowe dla pamięci PC mogą wzrosnąć o 8–13 proc. w nadchodzących miesiącach.

Serwery inwestują w DDR5, ale DDR4 jeszcze nie odchodzi

W przypadku pamięci serwerowej obserwujemy większe zainteresowanie nowszą technologią DDR5. Mimo to, zapowiedzi zakończenia produkcji DDR4 skłoniły wielu graczy do wcześniejszego uzupełnienia zapasów.

Część producentów opóźnia jednak całkowite wycofanie DDR4 z rynku, ponieważ popyt wciąż rośnie. Oczekuje się, że ceny pamięci serwerowej wzrosną o 3–8 proc. w trzecim kwartale.

Pamięć mobilna też drożeje – zwłaszcza starsze modele

Dostawcy z Korei i USA ogłosili, że wkrótce ograniczą dostawy starszych układów LPDDR4X, stosowanych w smartfonach i laptopach. W odpowiedzi na to rynek zareagował wzmożonym zakupem, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen.

Przewiduje się, że ceny LPDDR4X wzrosną aż o 23–28 proc. w nadchodzących miesiącach. Nowsza pamięć LPDDR5X także drożeje – jej ceny mogą wzrosnąć o 5–10 proc., głównie z powodu sezonowego uzupełniania zapasów.

Karty graficzne napędzają popyt na GDDR6

Wzrost zapotrzebowania na nowe karty graficzne, zwłaszcza te od NVIDIA, przyczynia się do wzrostu cen pamięci graficznej. Choć rynek gier wciąż nie jest w pełni ożywiony, producenci zaczynają odbudowywać zapasy.

Producenci przesuwają produkcję w stronę nowszego standardu GDDR7, ale wiele kart graficznych nadal korzysta z GDDR6 (np. niedawno zaprezentowany GeForce RTX 5050). To prowadzi do niedoborów i wyraźnych podwyżek cen – to właśnie GDDR6 najbardziej zdrożeje w trzecim kwartale.