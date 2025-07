Kingston z nowym dyskiem. Sprawdzi się w przenośnych konsolach

Kingston wprowadza na rynek nowy model dysku SSD NV3 w formacie M.2 2230. Nowy produkt jest idealny do zastosowania w konsolach przenośnych, komputerach NUC oraz laptopach.

Kingston rozszerza swoją ofertę nośników półprzewodnikowych o nowe modele NV3, które są doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących taniego i wydajnego sposobu na ulepszenie swoich konsol przenośnych. Redakcja Benchmark.pl testowała wcześniej dysk NV3 2TB, a teraz pojawiły się nowe modele w mniejszym rozmiarze. Nowe dyski SSD w formacie M.2 2230 korzystają z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0, co czyni je idealnym wyborem dla urządzeń takich jak Steam Deck czy ASUS ROG Ally.

Nowy dysk idealny dla twórców i graczy

"Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą ofertę o dysk SSD NV3 2230, pozwalając użytkownikom na ulepszenie nie tylko ich urządzeń, ale także doświadczeń, zarówno w pracy, jak i podczas zabawy" - przekazał w komunikacie Tony Hollingsbee, menedżer ds. dysków SSD w Kingston EMEA. Jak dodał, model NV3 2230 zapewnia szybkość i niezawodność, dlatego może stać się idealnym wyborem dla twórców i graczy, którym zależy na poprawie wydajności.

Dysk Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe 2230 SSD charakteryzuje się jednostronną konstrukcją, umożliwiającą rozbudowę pamięci masowej do 2 TB. Oparty na kontrolerze NVMe PCIe Gen 4x4, oferuje prędkości odczytu do 6000 MB/s i zapisu do 5000 MB/s. Jest to konstrukcja typu DRAM-less, co pozwala na osiągnięcie imponującej wydajności do 6000 MB/s dla odczytu i do 5000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Choć producent nie podaje szczegółowych danych dotyczących operacji losowych, można spodziewać się wyników zbliżonych do większych modeli, które osiągają ok. 1 000 000 IOPS.

Nowe dyski dostępne już od 179 zł

Nowe dyski SSD Kingston dostępne są w pojemnościach 512 GB, 1 TB oraz 2 TB, oferując 5-letnią gwarancję z limitem zapisanych danych. Ceny zaczynają się od 179 zł, co czyni je atrakcyjną opcją dla użytkowników poszukujących wydajnych i niedrogich rozwiązań.

Źródło i zdjęcie: Kingston