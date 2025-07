OnePlus wprowadza do Polski dwa nowe smartfony. A z nimi zegarek i słuchawki

OnePlus sypnął nowościami. Na polskim rynku pojawiły się właśnie modele Nord 5, Nord CE 5, Watch 3 (43 mm) oraz Buds 4.

Zacznijmy od cen, które w Polsce prezentują się tak:

OnePlus Nord 5 (8/256 GB) - 2199 zł;

OnePlus Nord 5 (12/512 GB) - 2499 zł (lub 2299 zł w promocji);

OnePlus Nord CE 5 (8/128 GB) - 1399 zł (lub 1199 zł w promocji);

OnePlus Nord CE 5 (8/256 GB) - 1699 zł (lub 1499 zł w promocji);

OnePlus Watch 3 (43 mm) - 1199 zł;

OnePlus Buds 4 - 449 zł.

Promocyjne ceny obowiązywać będą do 7 sierpnia. W tym okresie OnePlus dorzuca do Norda 5 słuchawki OnePlus Nord Buds 3 Pro oraz ładowarkę SUPERVOOC 80 W.

OnePlus Nord 5 i OnePlus Nord CE 5 - porównanie specyfikacji

Z obu smartfonów OnePlus Nord 5 pozycjonowany jest wyżej za sprawą bardziej zaawansowanego ekranu, lepszej matrycy aparatu, czipu o wyższej wydajności czy lepszej jakości użytych materiałów. Oba mogą się jednak poszczycić takimi samymi bateriami czy równie długim deklarowanym okresem wsparcia.

OnePlus Nord 5 i OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord 5 OnePlus Nord CE 5 Ekran AMOLED 6,83 cala,

2800 x 1272 (450 ppi),

144 Hz

jasność do 1800 nitów AMOLED 6,77 cala,

2340 x 1080 (388 ppi),

120 Hz,

jasność do 1430 nitów Głośniki stereo mono Czip Snapdragon 8s Gen 3 Dimensity 8350 Apex Pamięć RAM 8 lub 12 GB,

LPDDR5X 8 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256 lub 512 GB,

UFS 3.1 128 lub 256 GB,

UFS 3.1 Aparat główny 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,95 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat UW 8 Mpix (1/4 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,2 8 Mpix (1/4 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat przedni 50 Mpix (1/2,75 cala),

f/2,0 16 Mpix (1/3,1 cala),

f/2,4 Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4,

NFC,

IR 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4,

NFC,

IR Czytnik linii papilarnych w ekranie,

optyczny w ekranie,

optyczny Bateria 5200 mAh,

ładowanie 80 W 5200 mAh,

ładowanie 80 W Wymiary 163,41 x 77,04 x 8,1 mm 163,58 x 76,02 x 8,27 mm Waga 211 g 199 g Android 15 z OxygenOS 15,

4 duże aktualizacje,

6 lat łatek bezpieczeństwa 15 z OxygenOS 15,

4 duże aktualizacje,

6 lat łatek bezpieczeństwa Odporność IP65,

Gorilla Glass 7i IP65

OnePlus Watch 3 (43 mm) to natomiast mniejsza wersja testowanego już przez nas OnePlus Watcha 3, który dotychczas występował jedynie w wersji 46 mm. Z uwagi na mniejszą baterię deklarowany czas pracy w trybie inteligentnym uległ jednak skróceniu z 5 dni do 60 godzin, co jednak wciąż pozostaje niezłym wynikiem jak na smartwatch z systemem Wear OS.

OnePlus Watch 3 (43 mm)

OnePlus Buds 4 to natomiast słuchawki z ANC, podwójnymi przetwornikami (11 mm woofer i 6 mm tweeter) oraz wsparciem dla dźwięku Hi-Res Audio i kodeka LHDC 5.0. Producent obiecuje do 11 godzin ciągłego odtwarzania z wyłączonym ANC, które można rozszerzyć do 45 godzin dzięki etui ładującemu.

OnePlus Buds 4