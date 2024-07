Blisko, coraz bliżej. PS5 Pro “odnalezione” w plikach gry

Konsole do gier

Wszystko wskazuje na to, że premiera PS5 Pro jest coraz bliżej. Co prawda nadal nie mamy oficjalnych informacji, ale najwyraźniej poszczególni deweloperzy przygotowują grunt pod ulepszoną wersję konsoli.

Aktualizacja No Man’s Sky okazała się najpewniej źródłem informacji na temat nowej konsoli Sony. Nie wiemy jeszcze, kiedy PS5 Pro trafi na rynek, ale najnowsze doniesienia sugerują, że najbliższe tygodnie będą bardzo ciekawe. W plikach gry znaleziono specjalny tryb graficzny, który najwyraźniej trafi do nowej konsoli Sony. Odkryciem chwali się internauta o pseudonimie ThatBomberBoi, który “przeczesał” pliki najnowszej aktualizacji No Man’s Sky.

PS5 Pro i No Man's Sky

W kodzie znajdziemy wzmiankę o “Trinity” - przypomnijmy, że “Trinity” figuruje w przeciekach jako kodowa nazwa PS5 Pro. Znalezisko sugeruje, że gra No Man’s Sky zyska w bliżej nieokreślonej przyszłości nową jakość wody ("ultra").

rozwiń

Aktualnie obecność tego fragmentu kodu nie wpływa na rozgrywkę w No Man’s Sky, ale sam fakt jego istnienia podpowiada, że deweloperzy usiłują dostosować swoje produkcje pod nadchodzące PS5 Pro.

Najwyraźniej ma to związek z tym, o czym informował Tom Henderson. “Deweloperzy mogą składać wnioski o wsparcie PlayStation 5 Pro do CertOps (Platform Certification & Operations) 30 lipca, a data ta została ustalona już 18 miesięcy temu” - informuje Insider Gaming.

Potencjalna premiera i prezentacja PS5 Pro

Te drobne, ale jakże istotne wskazówki sugerują, że oficjalna prezentacja PS5 Pro zbliża się wielkimi krokami. Branża spodziewa się premiery nowej konsoli w okresie świątecznym, pod koniec 2024 r. Natomiast możliwa prezentacja PS5 Pro może mieć miejsce we wrześniu w trakcie Tokyo Game Show (26.09.2024 – 29.09.2024).

Z kolei analityk William R. Aguilar zaznacza, że prezentacja PS5 Pro może mieć miejsce w trakcie niezapowiedzianego jeszcze PlayStation Showcase, również we wrześniu. Pozostaje więc bacznie śledzić oficjalne komunikaty Sony.

Źródło: X, Wccftech