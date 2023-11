"Blizzard kusi. Diablo 4 za darmo na Steamie"

Diablo 4 jest dostępne za darmo na platformie Steam przez kilka najbliższych dni. By wypróbować najnowsze dzieło z portfolio Blizzarda, wystarczy aktywne konto. Co więcej, przewidziano atrakcyjne przeceny.

"Zostań na chwilę i posłuchaj"

Diablo 4, znane również jako najszybciej sprzedająca się gra Blizzarda w historii, ponownie oferuje darmowy dostęp. Mieliśmy już okazję przetestować bezpłatnie Diablo 4 w ramach Xbox Free Play Days, a teraz nadszedł czas na platformę Steam.

Do 28 listopada do godziny 19:00 czasu polskiego możemy eksplorować świat Sanktuarium. Są jednak pewne ograniczenia. Diablo 4 nie przypiszemy na stałe do swojego konta, jak w przypadku darmowych gier na Epic Games Store. Ograniczenia występują również wewnątrz rozgrywki i dotyczą maksymalnego poziomu.

Diablo 4 w promocji. Jest tanio

Niedawno informowaliśmy Was, że Blizzard oferuje Diablo 4 taniej w ramach Black Friday 2023. Możemy tym samym zdobyć dowolną edycję gry o 40 proc. taniej na PlayStation Store, Microsoft Store oraz Battle.net. Do listy platform dołącza teraz Steam, a tak prezentują się ceny:

Diablo 4: Edycja Standardowa na Steamie za 209,40 zł (zamiast 349 zł);

Diablo 4: Digital Deluxe Edition na Steamie za 245,40 zł (zamiast 409 zł);

Diablo 4: Ultimate Edition na Steamie za 275,40 zł (zamiast 459 zł).

Łaskawa ręka deweloperów pozwoli graczom na szybsze zdobywanie złota i punktów doświadczenia (o 35 proc.) w ramach "Błogosławieństwa Matki". Wydarzenie potrwa do 27 listopada. W sam raz dla adeptów piekielnego rzemiosła.

Źródło: Blizzard