Garść doniesień ze świata Sanktuarium. Diablo 4 kupimy w niższej cenie w ramach Black Friday 2023, zaś mobilna odsłona - Diablo Immortal - otrzyma za chwilę potężną aktualizację, które przeniesie rozgrywkę do nowego regionu.

Diablo 4 w promocji, można sporo zaoszczędzić

Blizzard również celebruje Black Friday 2023. To idealna okazja, by wejść do świata Sanktuarium, bowiem Diablo 4 można kupić taniej przez określony czas. Zniżki dotyczą wszystkich trzech wersji gry: Edycja Standardowa, Digital Deluxe Edition oraz Ultimate Edition.

Diablo 4: Edycja Standardowa kosztuje aktualnie 209,40 zł (zamiast 349 zł);

(zamiast 349 zł); Diablo 4: Digital Deluxe Edition kosztuje aktualnie 245,40 zł (zamiast 409 zł);

(zamiast 409 zł); Diablo 4: Ultimate Edition kosztuje aktualnie 275,40 zł (zamiast 459 zł).

Takie ceny znajdziemy w PlayStation Store, Microsoft Store oraz w Battle.net. Oferta potrwa do 27 listopada 2023 r. Atrakcyjna cena zbiega się z “Błogosławieństwem Matki”, czyli z wydarzeniem, które pozwoli graczom zdobywać więcej punktów doświadczenia oraz złota w Diablo 4 (aż o 35 proc. szybciej). Udogodnienie wygaśnie 27 listopada.

Zapowiedź nowości w Diablo Immortal

Do Diablo Immortal zmierza potężna aktualizacja, największa od czasów wprowadzenia klasy rycerza krwi i Pielgrzymki Zgrozy. Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość. Rozwinięcie fabuły, nowy region, nowi bossowie, kolejne tryby PvP - to wszystko pojawi się w Diablo Immortal dopiero 14 grudnia 2023 r.

