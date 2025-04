AMD wprowadza “nowe” procesory. Trzeba uważać, żeby się nie pogubić

Firma AMD po cichu wprowadziła do oferty procesory Ryzen 8000HX, które znajdą zastosowanie w laptopach i miniaturowych komputerkach. Warto tutaj uważać, bo nowe oznaczenie wcale nie oznacza nowej konstrukcji.

AMD w ostatnim czasie wprowadziło kilka nowych generacji mobilnych procesorów, co może sprawić, że mniej doświadczeni użytkownicy pogubią się w ofercie "czerwonych". Część modeli nadal korzysta ze starego systemu oznaczeń, podczas gdy inne już funkcjonują według nowej nomenklatury.

Niedawno producent zaprezentował nową serię do gamingowych laptopów – Ryzen 8000HX. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to naturalni następcy modeli Ryzen 7000HX, po których można spodziewać się wyraźnego postępu. W rzeczywistości jednak mamy do czynienia z odświeżoną, dobrze już znaną konstrukcją – klasycznymi „odgrzewanymi kotletami”.

AMD Ryzen 8000HX – “nowe” procesory do laptopów

Modele Ryzen 8000HX (nazwa kodowa Dragon Range) to de facto modele Ryzen 7000HX (Dragon Range) wydane pod nowym oznaczeniem.

Nowe jednostki bazują na dobrze znanej architekturze Zen 4 i wspierają dwukanałowe pamięci DDR5 RAM. Producent zintegrował również podstawowy układ graficzny Radeon 610, wyposażony w dwie jednostki CU (oparty na architekturze RDNA 2). Współczynnik TDP ustalono na 45/55 W, z możliwością konfiguracji w zakresie 55–75 W.

Model Architektura Rdzenie/wątki Taktowanie Pamięć L2 + L3 TDP (cTDP) Ryzen 9 8945HX Zen 4 16/32 2,5 / 5,4 GHz 16 + 64 MB 55W (55-75W) Ryzen 9 7945HX3D Zen 4 + 3D V-Cache 16/32 2,3 / 5,4 GHz 16 + 128 MB 55W (55-75W) Ryzen 9 7945HX Zen 4 16/32 2,5 / 5,4 GHz 16 + 64 MB 55W (55-75W) Ryzen 9 8940HX Zen 4 16/32 2.4 / 5.3 GHz 16 + 64 MB 55W (55-75W) Ryzen 9 7940HX Zen 4 16/32 2.4 / 5.2 GHz 16 + 64 MB 55W (55-75W) Ryzen 7 8840HX Zen 4 12/24 2.9 / 5.1 GHz 12 + 64 MB 55W (45-75W) Ryzen 7 7840HX Zen 4 12/24 2.9 / 5.1 GHz 12 + 64 MB 55W (45-75W) Ryzen 7 8745HX Zen 4 8 / 16 3,6 / 5,1 GHz 8 + 32 MB 55W (45-75W) Ryzen 7 7745HX Zen 4 8 / 16 3,6 / 5,1 GHz 8 + 32 MB 55W (45-75W) Ryzen 5 7645HX Zen 4 6/12 4,0 / 5,0 GHz 6 + 32 MB 55W (45-75W)

Pod względem specyfikacji nowe modele są praktycznie identyczne jak ich poprzednicy — AMD nie zdecydowało się nawet na podniesienie taktowań (wyjątkiem jest jedynie Ryzen 9 8940HX), co oznacza, że nie należy oczekiwać zauważalnego wzrostu wydajności.

Warto dodać, że w ofercie producenta nie znajdziemy (jeszcze?) odpowiednika modelu Ryzen 9 7945HX3D, czyli specjalnej wersji mobilnego procesora z pamięcią 3D V-Cache.

Łatwo się pomylić

"Nowe" procesory są przeznaczone na rynek globalny, więc laptopy z takimi jednostkami powinny pojawić się także w Polsce. Mniej zaawansowani użytkownicy mogą łatwo dać się zmylić oznaczeniom i założyć, że procesory z serii Ryzen 8000HX oferują lepsze osiągi niż Ryzeny 7000HX. Specyfikacja jednak jasno pokazuje, że to ten sam poziom — choć nie każdy kupujący zagłębia się w szczegóły techniczne procesora w laptopie.

Prawdziwą nowością są dopiero modele z serii Ryzen 9000HX (Fire Range), oparte na architekturze Zen 5. To one przynoszą realny wzrost wydajności oraz lepszą efektywność energetyczną.

foto na wejście: Adobe Stock