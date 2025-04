Każdy grał w nią w dzieciństwie. Gracze oceniają remaster kultowej gry Croc

"Croc Legend of the Gobbos", kultowa platformówka z lat 90., powraca w odświeżonej wersji. Gra dostępna jest na konsole i PC, a jej pierwszy odbiór jest pozytywny, mimo narzekań na cenę.

"Croc Legend of the Gobbos", klasyczna gra z końca lat 90., doczekała się remastera, który właśnie trafił na rynek. Gra dostępna jest na konsolach PlayStation, Xbox, Nintendo oraz na komputerach osobistych, choć na razie wyłącznie przez platformę GOG. Od premiery minęło już kilka dni, więc zaczynają pojawiać się już pierwsze komentarze. Większość graczy z sentymentem wróciła do Croca i jest zadowolona, są też głosy krytyki, niektórzy spodziewali się lepszej grafiki, inni narzekają na cenę.

Jakie nowości wprowadza remaster "Croc Legend of the Gobbos"?

Twórcy gry postanowili skupić się na prostocie, oferując graczom niemal identyczną rozgrywkę jak w 1997 roku, ale z nieco poprawioną grafiką. Pod względem zawartości nie wprowadzono większych zmian. Wciąż mamy do dyspozycji te same światy, proste przerywniki filmowe oraz znane zalety i wady, choć te ostatnie zostały nieco zredukowane. "Poprawie uległa rzecz jasna szata graficzna, acz trudno mówić o wielkich postępach" - zauważają w komentarzach na GOG gracze. Gra oferuje możliwość przełączania się między oryginalnym widokiem a nowymi teksturami w wyższej rozdzielczości. Dodatkowo, wprowadzono nowoczesne sterowanie, które zastępuje anachroniczne elementy z pierwowzoru.

Deweloperzy dodali jednak coś nowego – Crocopedię - wyjątkowy zestaw materiałów zakulisowych, rodzaj cyfrowego muzeum, które zawierają pierwsze szkice, wywiady z twórcami i inne materiały dodatkowe. To dodatkowy atut, który może przyciągnąć miłośników oryginału.

Gracze narzekają na cenę

Jednym z głównych zarzutów wobec nowej wersji Croc Legend of the Gobbos jest jej cena. Na GOG.com można ją kupić za 129 zł, tyle samo kosztuje w sklepie Playstation, w przypadku konsoli Xbox to 137,49 zł.

"Świetnie zrobiona gierka. Działa płynnie. Wiadomo, że jest mniejsza niż inne z tego gatunku, ale minęło prawie 30 lat. Na plus też Crocopedia i możliwosć zmiany wyglądu gry na tryb retro. Za dzieciaka uwielbiałem grać w Croca i teraz też. Cena na minus - 137zł to za dużo, jak ktoś nie ma parcia to niech poczeka na promocje. Czekam na Croc 2" - napisał jeden z graczy na platformie Microsoft Store.

Podobne opinie pojawiają się na innych portalach. "Ponad 100 złotych wydaje się być lekką przesadą" - uważa PurePC.pl, zwracając uwagę na ograniczoną ilość nowości w grze. Mimo to, remaster cieszy się pozytywnym odbiorem, co można zaobserwować na platformach takich jak Metacritic czy GOG, gdzie gracze doceniają nostalgię i usprawnienia wprowadzone w grze.

O czym jest gra "Croc Legend of the Gobbos"?

O czym jest gra z zielonym krokodylem w roli głównej? "Croc Legend of the Gobbos", studia Argonaut Games, pokazuje podróż małego Croca wyposażonego jedynie w plecak, który "przemierza serię unikalnych światów, biegając, skacząc, wspinając się, pływając i kręcąc ogonem, aby uratować swoją adoptowaną rodzinę Gobbosów z rąk złego czarnoksiężnika Barona Dantego i jego hord Dantini. Gra zawiera 45 poziomów, wypełnionych wrogami i bossami, rozsianych po 5 różnych światach, w tym wulkany, lodowce lodowe, podwodne jaskinie i wiele więcej" - czytamy w opisie gry w sklepie GOG.

Croc to z pewnością to powrót do złotej ery gier, twórcy wprowadzili szereg nowoczesnych aktualizacji, w tym ulepszoną grafikę HD, lepszą mechanikę sterowania z kamerą i tryby wideo retro, aby odtworzyć wrażenia z gry, które oczarowały nas w latach 90. Czy zremasterowany Croc to połączenie nostalgii i nowoczesnej rozgrywki to ocenią gracze, ale z pewnością to szansa dla nowego pokolenia do odkrycia retro gry.

