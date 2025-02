GeForce RTX 5090 w gorszej wersji. Wybrakowane modele trafiły na rynek

Kupujecie kartę graficzną GeForce RTX 5090? Trzeba uważać. W sieci pojawiły się doniesienia o wybrakowanych wersjach, które mają mniej jednostek ROP, co przekłada się na niższą wydajność.

GeForce RTX 5090 to topowa karta graficzna, która króluje we wszystkich rankingach wydajności - konstrukcja sprawdzi się w topowych komputerach do grania i mocnych stacjach roboczych dla twórców treści. Mówimy jednak o karcie za kilkanaście tys. zł.

Świetna wydajność wynika z mocnej specyfikacji karty. Okazuje się jednak, że nie wszystkie modele GeForce RTX 5090 oferują taką samą specyfikację. W sieci pojawiły się doniesienia o wybrakowanych egzemplarzach.

Wybrakowane wersje GeForce RTX 5090

Sprawę opisuje użytkownik Wuxi-gamer, który kupił autorski model Zotac GeForce RTX 5090 Solid. Według wpisu opublikowanego na forum TechPowerUp odkrył, że jego karta ma mniejszą liczbę jednostek rasteryzujących (ROP) – 168 zamiast 176, przez co oferuje nieco gorszą wydajność.

Jednostki ROP (Render Output Pipeline) w kartach graficznych odpowiadają za finalizację renderowania obrazu, przekształcając dane pikseli w gotowy obraz wyświetlany na ekranie. Ich zadaniem jest m.in. nakładanie efektów końcowych, takich jak antyaliasing, oraz zapis renderowanych danych do pamięci.



Wybranowane wersje oferują mniejszą liczbę jednostek ROP

Redaktorzy serwisu TechPowerUp sprawdzili swój egzemplarz karty Zotac GeForce RTX 5090 Solid i odkryli, że również ma mniejszą liczbę jednostków ROP. Przeprowadzili kilka testów porównawczych „wybrakowanego” modelu.

Według przeprowadzonych testów, GeForce RTX 5090 z mniejszą liczbą jednostek ROP zwykle osiąga o kilka proc. niższą wydajność niż model NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition (pracuący z takimi samymi zegarami). Wyjątkiem jest test w Doom Ethernal, gdzie taka wersja okazała się nieco wydajniejsza.

Inni użytkownicy zgłaszają problemy

Warto podkreślić, że nie wszystkie modele Zotac GeForce RTX 5090 Solid oferują gorszą specyfikację.

Niemiecki serwis ComputerBas też miał okazję sprawdzić taki model, ale udostępniony egzemplarz oferował właściwą liczbę jednostek ROP.

Jak dowiedział się serwis TechPower Up, Zotac współpracuje z firmą NVIDIA, przekazując wadliwe karty do analizy. Firma nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia ze względu na dynamiczną sytuację. Jeśli problem wynika z błędu sterownika lub BIOS-u, możliwa byłaby aktualizacja oprogramowania. Jednak jeśli ograniczenie jest sprzętowe, rozwiązaniem może być jedynie wymiana lub zwrot produktu.

Wiadomo, że problem nie ogranicza się tylko do kart marki Zotac i występuje też innych modelach GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5090D – w sieci pojawiły się zrzuty ekranu potwierdzające wybrakowane egzemplarze m.in. od Gigabyte, MSI i Manli.X

Według użytkownika MEGAsizeGPU, NVIDIA miała dostarczyć partnerom małą partię wadliwych układów Blackwell GB202. Mniejszej liczby jednostek nie można naprawić za pomocą oprogramowania.

Problem dotyczy małej liczby kart

NVIDIA przesłała redakcji ComputerBase oświadczenie, w którym potwierdza występowanie problemu nie tylko w modelach GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5090D, ale też w GeForce RTX 5070 Ti. Gorsza specyfikacja ma dotyczyć mnij niż 0,5 proc. kart graficznych, a klienci z gorszymi egzemplarzami mają zgłosić się do producentów kart.

"Zidentyfikowaliśmy rzadki błąd dotyczący mniej niż 0,5% (pół procenta) kart graficznych GeForce RTX 5090 / 5090D i 5070 Ti, które mają o jeden ROP mniej niż określono. Średni wpływ na wydajność graficzną wynosi 4%, bez wpływu na obciążenia związane ze sztuczną inteligencją i obliczeniami. Zainteresowani konsumenci mogą skontaktować się z producentem karty w celu jej wymiany. Anomalia produkcyjna została naprawiona."