Czas na inteligentną kuchnię. Siemens i Bosch na targach IFA 2023

Tegoroczne targi IFA 2023 w Berlinie to miejsce doskonałe do odwiedzin na licznych stoiskach producentów małych i dużych akcesoriów gospodarstwa domowego. Wśród wielu wystawców, uwagę na siebie zwracał m.in. Siemens oraz Bosch.

Znajdująca się w jednej z największych hal 1.1 wystawa urządzeń marek Bosch oraz Siemens przykuwała uwagę odwiedzających nie tylko ze względu na rozmaite nowości, których dookoła znajdowało się całe mnóstwo, ale niewątpliwym “kusicielem” był też… zapach.

Zapach, bowiem grupa BSH postawiła zachęcić do zatrzymania się przy przy swoich najciekawszych produktach pokazem gotowania na żywo oraz możliwością przygotowania świeżej kawy z najnowszego ekspresu.

Marki Bosch i Siemens to właściwie jeden koncern - z tego też powodu na targach obie firmy wystawiały swoje produtkty w jednej hali

Siemens w Berlinie. Nowe technologie w kuchni

Wspólne stanowisko marki Siemens i Bosch podczas targów IFA 2023 było pełne urządzeń gospodarstwa domowego dla każdego – od rozwiązań, które są dobrą propozycją dla niewymagających użytkowników, ale też takich, którzy w swoich domach i mieszkaniach potrzebują najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych technologii.

Jedną z takich propozycji u Siemensa mogą być piekarniki, które są w stanie rozpoznać znajdujące się wewnątrz potrawy. To nowość, którą podczas odwiedzin na stanowisku wielokrotnie podkreślano. Przedstawiciele firmy przypominali, że choć AI zadebiutowało w produktach tej marki już w 2022 r., to zintegrowanie jej z wbudowaną w piekarniku kamerą pozwala znacznie wesprzeć codzienne korzystanie z kuchni. Siemens chwali się, że AI potrafi dziś identyfikować ok. 40 dań i liczba ta w przyszłości zostanie zwiększona.

Okapy kuchenne i lodówki - targi IFA 2023 to miejsce, w którym wiele urządzeń to właśnie sprzęt AGD

W kontekście pozostałych urządzeń kuchennych, w 2023 r. niewątpliwie jednym z celów, które postawiło sobie wielu wystawców na IFA było ograniczenie zużycia energii. Stąd też na stoisku Siemensa mogliśmy obejrzeć m.in. nową lodówkę KG36N2IBF iQ300 o klasie wydajności energetycznej B. Nie brakowało też wystawionych dla odwiedzających produktów o klasie A (m.in. KG39NAIAT iQ500).

Producent pokazał lodówki do zabudowy w formacie XL i XXL, które zresztą określono na targach jako “rewolucyjne”. Siemens argumentuje to wymiarami 75 x 194 cm oraz obecnością strefy świeżośi VitaFresh, której rolą jest wydłużenie okresu przydatności do spożycia owodów, warzyw etc.

W świecie kuchennych urządzeń pojawiły się także zmywarki o poprawionej wydajności energetycznej. Zapowiedziano także opcję zdalnej diadnostyki i zwiększenie dostępności części zamiennych.

Siemens znany jest także z produkcji dobrych ekspresów do kawy. Nie zabrakło więc produktów i z tej kategorii

Odwiedzający targi IFA 2023 na stanowiski Siemensa mogli też skosztować świeżej kawy przygotowanej w nowym ekspresie TQ907FZ3 EQ900 plus z dużym 6,8-calowym wyświetlaczem iSelect, którym można sterować dotykowo. Sprzęt pozwala ustawić każdy parametr, który wpływa na smak kawy – a więc moc, temperaturę parzenia, ilość mleka, stopeń zmielenia kawy.

Jak twierdzi Siemens, baristaMode to nie jedyna zaleta nowego modelu ekspresu, który trafi do sprzedaży jeszcze w 2023 r. Jest nią także Autocalc’n Clean, czyli system atuomatycznego czyszczenia i odkamienienia, by na obsługę sprzętu poświęcać możliwie mało czasu.

Płyty indukcyjne z wentylacją od Siemensa na targach IFA 2023

Co słychać w stajni Boscha?

W przypadku produktów sygnowanych logo Bosch obyło się bez więkzych zaskoczeń – producent zdecydowanie postawił na pójście w kierunku poprawy wydajności energetycznej. Właśnie pod tym znakiem IFA 2023 przebiegała dla wielu producentów i nie inaczej jest w przypadku i tej marki.

Nie zabrakło też zmywarek Siemens z Serii 8

Jak wyjaśniali przedstawiciele Boscha redakcji benchmark.pl, oszczędność energii bezpośrednio przekłada się na wygodę życia. Dlatego też wraz z miesiącem, kiedy odbywały się targi w Berlinie, Bosch ogłosił, że sprzęt o klasie energetycznej A i B stanowi już ponad 50 proc. całego portfolio zmywarek (o szerokości w standardzie 60 cm). To istotne osiągnięcie w świetle tego, że wcześniej było to tylko 13 proc. Co więcej, nie zabrakło deklaracji, że od 2024 r. wszystkie urządzenia z Serii 4, 6 i 8 będą cechować się klasą energetyczną A.

Wspomnieć też warto m.in. o nowych modelach okapów kuchennych. Naścienne urządzenia są wyjątkowo ciche, bowiem wytwarzają ok. 55 dB (Seria 8) podczas najsilniejszego nawiewu. I w tym przypadku widać, jak ważnym elementem kuchni staje się AI, bowiem aplikacja Home Connect ma pozwolić użytkownikom zapomnieć o manualnym sterowaniu okapem, jeśli ten jest połączony z kompatybilną płytą kuchenną.

Gotowanie na żywo w wydaniu Boscha - producent próbował zainteresować odwiedzających targi IFA 2023 również zapachami